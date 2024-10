Góc khác của Han So Hee

Park Seo Joon khen ngợi Han So Hee có sự tươi mới, phóng khoáng. Anh thích tính cách thẳng thắn của đàn em.

Xports News đưa tin nam diễn viên Park Seo Joon mới đây chia sẻ về Han So Hee. Cả hai hợp tác chung trong dự án Gyeongseong Creature 2. Khi được Sung Si Kyung hỏi về tính cách của bạn diễn, Park Seo Joon chia sẻ: “Khi làm việc chung, tôi thấy cô ấy đậm chất gen Z, theo hướng tích cực. Cô ấy thực sự là một luồng gió mới, đôi lúc hơi lạnh lùng. Sự chân thật, thẳng thắn là điều mà tôi thích ở Han So Hee".

Han So Hee và Park Seo Joon hợp tác trong phim mới. Ảnh: Netflix.

Nam diễn viên tiếp tục khen ngợi bạn diễn: "Tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được sự tươi trẻ của So Hee. Cô ấy là một nữ diễn viên mà tôi rất mong chờ".

Về Gyeongseong Creature 2, Park Seo Joon bày tỏ sự tự tin về chất lượng tác phẩm. Anh nói: "Thể loại chính của phim là melodrama. Mọi người sẽ thích thú với những cảnh hành động mãn nhãn".

Phần 2 của loạt phim Gyeongseong Creature lấy bối cảnh ở Seoul vào năm 2024 và kể câu chuyện về 2 nhân vật Ho Jae (Park Seo Joon) và Chae Ok (Han So Hee).

Cách đây không lâu, Han So Hee vướng ồn ào vì chuyện tình cảm với Ryu Jun Yeol. Vụ việc bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản mạng đăng vào 15/3. Người này khẳng định nhìn thấy Ryu Jun Yeol và Han So Hee tại bể bơi ở một khách sạn của Hawaii. Lee Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol sau đó có bài viết ẩn ý khiến Han So Hee bị nghi ngờ là người thứ 3.

Ngày 30/3, tờ Edaily đưa tin công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận nam diễn viên và Han So Hee đã chia tay. Sự việc khiến cô bị chỉ trích suốt thời gian vừa qua.