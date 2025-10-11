Ca sĩ Jang Hae Young qua đời cách đây ít ngày sau thời gian điều trị ung thư. Thông tin này khiến đồng nghiệp và khán giả thương tiếc.

Ngày 11/10, tờ Spotvnews đưa tin Jang Hae Young, thành viên nhóm nhạc Five qua đời ở tuổi 45 tuổi. Nam ca sĩ qua đời vào 6/10 nhưng đến nay thành viên cùng nhóm là Kim Hyun Soo mới thông báo.

Trên trang cá nhân, Kim Hyun Soo chia sẻ ảnh của Jang Hae Young và viết: "Tạm biệt. Chúng ta sẽ lại hát khi gặp nhau trên thiên đường".

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jang Hae Young đã không hoạt động cùng nhóm nhạc suốt thời gian dài. Tin tức đột ngột liên quan đến nam ca sĩ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Jang Hae Young qua đời do ung thư. Ảnh: Spotvnews.

Jang Hae Young sinh năm 1980, ra mắt năm 1997 với tư cách thành viên của bộ đôi Kid. Nhóm được biết đến với bài hát Oh! Nanriya. Sau đó, Jang Hae Young tiếp tục ra mắt trong nhóm nhạc Five cùng Woo Jung Tae, Kim Hyun Soo và Seo Ji Won vào năm 2002. Họ cho ra mắt nhiều bài hát nổi tiếng như Girl, Ring, Merry Christmas và I'm Sorry.

Jang Hae Young là giọng ca chính của nhóm. Năm 2009, anh phát hành đĩa đơn solo Sorry for Being Ugly.

Five phát hành ca khúc tặng fan mang tên Thank You vào 2012 để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Năm 2016, cả nhóm xuất hiện trong chương trình giải trí Two Yoo Project - Sugar Man của đài JTBC. Tại đây, Jang Hae Young tiết lộ anh đang làm việc tự do trong lĩnh vực đầu tư.