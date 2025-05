Jack thông báo kiện Thiên An

J97 Entertainment thông báo vụ kiện giữa Jack và Thiên An đã được tòa án thụ lý. Công ty quản lý nam ca sĩ tiết lộ hai nội dung chính trong đơn kiện.

Tối 29/5, J97 Entertainment thông báo vụ kiện giữa Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) và Trần Nguyễn Thiên An đã được thụ lý bởi Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong bức ảnh đăng kèm bài viết, Jack gửi đơn kiện với hai nội dung chính.

Jack vướng ồn ào với Thiên An. Ảnh: FBNV.

Đầu tiên, Jack yêu cầu xác định em bé là con của nam ca sĩ. Tiếp đó, Jack yêu cầu Thiên An không được ngăn cấm anh thực hiện trách nhiệm làm cha.

Kèm theo đơn kiện, Jack cũng nộp kèm các tài liệu chứng cứ.

Hiện tại, động thái mới từ Jack gây bàn tán xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội. Phía Thiên An chưa đưa ra phản hồi.

Trước đó, trong văn bản đăng tải tối 26/5, phía Jack thông báo đã nộp đơn tố cáo Trần Nguyễn Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook vào 19/1 và 20/1.

Công ty quản lý giải thích lý do Jack không phản bác suốt thời gian qua là bởi biết rõ bản thân chịu phần thiệt thòi. Tuy nhiên, những nội dung ác ý tiếp tục tác động cay nghiệt, thậm chí như vùi dập nghệ sĩ nên phía Jack quyết định lên tiếng để đảm bảo công bằng, bảo vệ danh dự và sự nghiệp của nam ca sĩ.

Về mối quan hệ với Thiên An, phía Jack cho biết thêm Thiên An đã chấm dứt liên lạc, đồng thời cấm nam ca sĩ gặp gỡ con chung của 2 người từ khi bé sinh ra đến nay.

Tối 28/5, luật sư đại diện cho Thiên An lên tiếng. Đại diện của Thiên An cho biết thời gian qua, diễn viên này có đăng tải một số nội dung liên quan đến cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, sau đó dẫn đến nhiều bình luận trái chiều. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Thiên An trong suốt thời gian dài.

Phía Thiên An nhấn mạnh cô chưa nhận được bất cứ quyết định xử lý hay kết luận vi phạm nào từ các cơ quan có thẩm quyền. Do đó, phía nữ diễn viên khẳng định việc ẩn các nội dung riêng tư trên trang cá nhân không dựa trên bất cứ quyết định hay phán quyết nào.

Jack và Thiên An từng có quan hệ tình cảm và có một con chung. Lùm xùm đời tư giữa hai người xảy ra từ khoảng tháng 8/2021 và đến nay vẫn tiếp diễn.