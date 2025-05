Toàn cảnh ồn ào kéo dài 4 năm của Jack và Thiên An

4 năm trôi qua, lùm xùm đời tư giữa Jack và Thiên An vẫn chưa khép lại. Mới đây, nam ca sĩ nộp đơn tố cáo bạn gái cũ, về hành vi "đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự và gây tổn thương tinh thần".

Đầu tháng 8/2021: Một tài khoản mạng lên tiếng tố Jack bắt cá hai tay, hẹn hò với người này trong lúc vẫn mặn nồng với Thiên An - nữ chính MV Sóng gió. Sau đó, tài khoản tên Thiên An lên tiếng thừa nhận đã có con. Cô còn cung cấp cả giấy chứng sinh tại bệnh viện, trên đó ghi tên người cha. Trên các nền tảng mạng, loạt nghi vấn tình cảm giữa Thiên An và Jack bị khơi lại.

Giữa tháng 8/2021: Jack có bài đăng dài trên trang cá nhân, thừa nhận có con chung với Thiên An. Ca sĩ nói giữa anh và Thiên An không còn quan hệ tình cảm. Song, anh sẽ cùng cô chăm sóc con chung. "Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành", giọng ca Hồng nhan chia sẻ. Jack đối diện với khủng hoảng lớn trong sự nghiệp, bị khán giả tẩy chay, loại khỏi show thực tế.

Ồn ào đời tư giữa Jack và Thiên An chưa dừng lại sau 4 năm.

Tháng 12/2022: Thiên An phủ nhận thông tin gia đình Jack trả nợ giúp người thân của cô số tiền 2 tỷ đồng . Cô cho biết bạn trai cũ ngừng chu cấp cho con gái từ tháng 3. "Phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3. Thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu đồng, bạn ấy chu cấp 10-15 triệu đồng là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình bạn ấy đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa", cô chia sẻ. Trước phát ngôn của Thiên An, Jack im lặng.

Tháng 5/2024: Mạng xã hội lan truyền hình ảnh thông tin chuyển khoản được cho là từ Jack đến Thiên An, số tiền 300 triệu đồng. Thời gian chuyển tiền là ngày 14/2/2022. Nữ diễn viên một lần nữa lên tiếng đính chính. Cô nói những tin đồn trên là bịa đặt.

Ngày 18/1/2025: cô gái tự nhận tên T.V. lên tiếng về vụ việc liên quan đến ca sĩ Jack. Cô cho biết bài đăng 4 năm trước tố Jack “bắt cá hai tay” không phải do mình tự tay viết. Tất cả đã được một người tên A soạn và gửi cho cô, thậm chí quyết định luôn thời điểm lên bài. Dù cô gái không nhắc đích danh A là ai, cộng đồng mạng lập tức đồn đoán và cho rằng người đó chính là Thiên An. Ngay sau đó, Thiên An phản hồi trên trang cá nhân. Cô cho biết không muốn tranh chấp đôi co chuyện riêng tư trên mạng xã hội vì thời gian qua, bản thân cùng con cái và gia đình phải chịu nhiều tổn thất lớn về tinh thần. Thiên An khẳng định sẽ làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 19/1: Thiên An có bài đăng dài, chia sẻ những biến cố đã trải qua trước đây. Đáng chú ý, diễn viên kể đã phá thai hai lần trong năm 2020 vì bạn trai cũ tìm mọi cách thuyết phục bỏ đứa trẻ để "không hủy hoại sự nghiệp". Đến lần thứ ba mang thai, cô quyết định giữ lại đứa trẻ và giấu kín thông tin với gia đình. Sau bài chia sẻ, Thiên An cho biết mong muốn được sống bình yên bên gia đình và tiếp tục làm nghề. "Tôi van xin hãy để mẹ con tôi được sống một cách bình yên nhất. Tôi không cần chu cấp, mình không cần phải nhận con, mình không cần gì cả. Tôi cần được sống như một người mẹ vui vẻ bên con của mình thôi".

Tối 26/5: Thông qua công ty quản lý, Jack thông báo đã nộp đơn tố cáo Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý về hành vi đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook vào 19/1 và 20/1.

"Bà Trần Nguyễn Thiên An cho rằng không nhắm đến Jack - J97, nhưng nội dung bài viết đã khiến nhiều đơn vị truyền thông diễn giải, cung cấp thông tin không đúng sự thật, dẫn đến việc công chúng hiểu lầm và liên tục có các hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự của Trịnh Trần Phương Tuấn. Các bài viết có nội dung suy diễn, thêu dệt, quy chụp khiến Thiên An đã phải có động thái đính chính sau đó”, phía Jack cho biết.

Đại diện Jack cho biết đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những cá nhân, tổ chức đưa thông tin không chính xác, dựa trên nội dung một chiều, chưa được xác minh.

Thiên An hiện chưa lên tiếng sau động thái mới nhất của Jack.