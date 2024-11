Ivanka Trump gây chú ý

Ivanka Trump thu hút sự chú ý khi cùng chồng, Jared Kushner, ở trên sân khấu trong thời khắc ông Donald Trump tuyên bố chiến thắng sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ rạng sáng 6/11.

Sự xuất hiện của Ivanka Trump - được nhìn thấy đứng cạnh chồng Jared Kushner và JD Vance, ứng cử viên Phó Tổng thống của ông Trump - thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: New York Times.

Rạng sáng 6/11 (giờ địa phương), cựu Tổng thống Donald Trump đã bước ra sân khấu Trung tâm Hội nghị quận Palm Beach ở West Palm Beach, Florida (Mỹ) để phát biểu tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào thời điểm kết quả cuối cùng chưa được xác nhận.

Tỷ phú sinh năm 1946 xuất hiện cùng gia đình với phu nhân Melania, cùng cả 5 người con, trong đó sự xuất hiện của Ivanka - được nhìn thấy đứng cạnh chồng Jared Kushner và JD Vance, ứng cử viên Phó Tổng thống của ông Trump - thu hút nhiều sự chú ý.

Ivanka và chồng cũng góp mặt trong bữa tiệc theo dõi bầu cử tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Mỹ, vào tối 5/11. Theo tờ New York Times, sự kiện này dành cho một số ít nhà tài trợ, có cả Caitlyn Jenner, cha Kendall và Kylie Jenner, và tỷ phú Elon Musk.

Gần như biến mất khỏi chính trường

Từng là trợ lý cấp cao và đóng vai trò đại diện cho chiến dịch đảng Cộng hòa, giờ đây con gái lớn của cựu Tổng thống Donald Trump lại gần như biến mất khỏi chính trường.

Con gái lớn của cựu Tổng thống Donald Trump đã giữ khoảng cách một cách rõ ràng với chiến dịch tranh cử của cha mình lần này.

Trong hai chiến dịch tranh cử trước đó của cựu tổng thống, Ivanka Trump đã xuất hiện tại các cuộc mít tinh, trong quảng cáo truyền hình và trên các sân khấu đại hội toàn quốc, thường với vai trò ngầm nhằm thu hút cử tri là phụ nữ, theo New York Times.

Tuy nhiên, vào năm 2022, khi cựu tổng thống khởi động cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ 3, ái nữ của ông tuyên bố rằng cô và chồng - Jared Kushner - sẽ rút lui khỏi chính trường để ưu tiên chăm sóc con cái và xây dựng gia đình.

"Mặc dù tôi luôn yêu mến và ủng hộ cha mình, trong tương lai, tôi sẽ thể hiện điều đó bên ngoài chính trường", Ivanka Trump nói lúc đó.

Do đó, trong suốt quá trình tranh cử có thể là lần cuối của ông Trump, Ivanka đã trở thành người quan sát lặng thầm và hầu như không có ý định trợ lực cho cha mình một cách công khai.

Vợ chồng Ivanka Trump và Kushner không còn tham gia vào chính trường sau khi cả hai rời khỏi vị trí cố vấn cấp cao của Nhà Trắng. Ảnh: New York Times.

Ivanka Trump quyết định tách mình khỏi sự nghiệp chính trị của cha trong bối cảnh ông Trump phải đối mặt với 4 phiên toà hình sự riêng biệt và bị khởi tố với 34 trọng tội tại chính quê nhà Manhattan.

Một trong những lần xuất hiện nổi bật nhất của Ivanka Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 là tại vụ án gian lận dân sự của ông Trump vào mùa thu năm 2023, khi cô làm chứng rằng bản thân không "nắm rõ" về tình hình tài chính của cha mình.

Ivanka Trump cũng từ chối trả lời phỏng vấn và nói rằng Kushner sẽ đại diện gia đình cô phát biểu. Khi được hỏi về khả năng Ivanka Trump tái gia nhập chiến dịch tranh cử của cha mình, Kushner trả lời thẳng thừng: "Khả năng đó sẽ không xảy ra".

"Cuộc sống của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thôi"

Kushner nói thêm rằng Ivanka Trump "đã đưa ra quyết định khép lại chương chính trị của cuộc đời khi rời Washington và đã thể hiện sự kiên định với lựa chọn ấy".

Kushner sau đó nói rằng kết quả cuộc bầu cử 2024 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến gia đình mình.

"Chúng tôi ủng hộ ông Trump, rõ ràng là chúng tôi tự hào về ông ấy", ông Kushner nói. "Nhưng dù kết quả có ra sao đi nữa, cuộc sống của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thôi".

Việc Ivanka Trump không xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của cha đã khiến dư luận Mỹ chú ý. Khác với các anh em trai là Eric Trump và Donald Trump Jr., Ivanka Trump đã không tham dự phiên toà xét xử cha mình ở Manhattan, nơi cựu tổng thống bị kết án 34 trọng tội.

Mặc dù có xuất hiện ở đêm cuối của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hoà hồi tháng 7, Ivanka Trump cũng không phát biểu, trái ngược với sự tham gia tích cực trong hai chiến dịch tranh cử trước đó của ông Trump.

Không chỉ ái nữ Trump mà cả cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng giữ khoảng cách nhất định với chiến dịch tranh cử lần này của chính trị gia 78 tuổi. Cả hai đều không có mặt tại hội nghị phụ nữ được tổ chức tại Georgia và dẫn chương trình bởi Fox News vào tháng 10.

Ivanka Trump và chồng xuất hiện tại một sự kiện ở Florida. Ảnh: GC Images.

Trong quá khứ, những người phụ nữ ủng hộ ông Trump đã cố gắng xây dựng hình ảnh cựu tổng thống là một người đấu tranh cho nữ giới, theo New York Times.

Susan Del Percio, chiến lược gia chính trị đảng Cộng hoà, nhận định rằng sự vắng mặt của vợ và con gái ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm nay ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của cựu tổng thống.

"Bà ấy (Ivanka Trump) có thể không đem lại nhiều kết quả tích cực khi tham gia vào chiến dịch tranh cử song sự vắng mặt của hai bà Melania và Ivanka Trump lại gây ra tác động đáng kể", bà Del Percio nói, nhấn mạnh rằng những vấn đề như quyền tự do sinh sản là khía cạnh hàng đầu mà cử tri quan tâm khi bỏ phiếu.

Ông Trump thỉnh thoảng nhắc tên ái nữ trong các bài phát biểu trước công chúng. Tại một sự kiện tôn vinh các bà mẹ vào tháng 8, cựu tổng thống nói rằng ông từng muốn con gái lớn của mình giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc song cô đã từ chối.

"Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì", ông Trump nói. "Một người theo đuổi tri thức mẫu mực, một cô gái tuyệt vời, mọi thứ đều tuyệt vời".

Cựu tổng thống cũng đề cập đến con gái lớn của mình tại một sự kiện về phụ nữ tổ chức bởi Fox News vào tháng 10. Ông ca ngợi Ivanka Trump đã ủng hộ việc miễn thuế đối với trẻ em.

"Các bạn dạo này không nghe về Ivanka đúng không?", ông Trump nói, khiến khán giả bật cười. "Chúng tôi đã có khoảng thời gian giản dị và đep đẽ nhất".

Lý do thực sự đằng sau việc Ivanka Trump rút khỏi đội ngũ thân cận của cựu tổng thống cũng gây nhiều hoài nghi. Việc vợ chồng Ivanka Trump rời Washington đến Miami vào năm 2021 cùng ba đứa con thậm chí bị nhiều người xem là một hình thức "lưu đày".

Gia đình Ivanka Trump hiện sống tại một biệt thự ở Vịnh Biscayne, nơi được xem là "boong-ke của các tỷ phú" ở Florida. Khu vực này là một cộng đồng khép kín chỉ gồm vài chục ngôi nhà, trong đó có những căn được đồn đoán là của Jeff Bezos và Tom Brady.

Khu dân cư nói trên có lực lượng an ninh tư nhân, được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi thuyền hoặc thông qua một cây cầu có chốt an ninh. Đây được xem là khu dân cư "kín cổng cao tường" nhất ở Miami.

Kushner từng giải thích rằng việc chuyển đến Vịnh Biscayne là bởi Miami "là thành phố đang lên" và "an toàn hơn New York rất nhiều".

Ivanka Trump giờ đây tập trung vào việc nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình. Ảnh: GC Images.

Giới quan sát cũng cho rằng nhà Javanka, tên gọi tắt của gia đình Kushner và Ivanka Trump, đã trở nên giàu có hơn sau khi không phải chịu những ràng buộc về mặt đạo đức do làm việc trong chính phủ.

"Giờ đây họ giàu có hơn rất nhiều so với khi họ làm việc trong chính quyền", tác giả Victor Ward nói. Sau khi rời khỏi vị trí cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, ông Kushner hiện điều hành một quỹ đầu tư trị giá 3 tỷ USD với phí quản lý thu về tối thiểu là 112 triệu USD mỗi năm.

Sau khi rời New York và sau đó là Washington, Ivanka Trump đã từ bỏ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và đá quý. Kể từ khi định cư ở Miami, Ivanka Trump chuyển sang kinh doanh tự do và đầu tư vào các doanh nghiệp, New York Times dẫn lời bạn bè và cố vấn của cô cho biết.

Giờ đây, cuộc sống thường nhật của ái nữ nhà Trump xoay quanh việc chăm sóc 3 đứa con nhỏ cùng bà ngoại 98 tuổi và một số thú cưng. Ivanka Trump cũng dành thời gian tập luyện một số môn thể thao, luyện võ, thở khí công và thiền định.

Ivanka Trump được cho là đang "rất hạnh phúc với lối sống hiện tại" sau khi rời xa chính trường. Ảnh: Nur Photo.

Bất chấp những tin đồn bản thân bị "lưu đày" khỏi New York, Ivanka Trump vẫn xuất hiện tại một số sự kiện nổi bật. Mùa thu 2023, cô tham dự sinh nhật của Kim Kardashian ở Beverly Hills cũng như sinh nhật tỷ phú Bezos ở Los Angeles vào tháng 1.

Ivanka Trump còn có mặt tại tiệc cưới Ambani ở Ấn Độ hồi giữa năm và thỉnh thoảng xuất hiện ở New York để dự tiệc.

Việc gia đình Javanka có được chấp nhận trở lại trong giới thương lưu New York hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Tuy nhiên, bạn bè và người quen của Ivanka Trump nói rằng giờ đây doanh nhân 43 tuổi không còn bận tâm về việc nổi tiếng nữa mà chỉ tập trung vào nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Miami giờ như nhà của họ vậy", Julie Brawn, người đã biết Ivanka Trump trong hai thập kỷ và sống gần gia đình Javanka ở Miami, nói. "Cô ấy đang rất hạnh phúc với lối sống hiện tại".

