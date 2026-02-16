Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Israel tấn công dữ dội vào Gaza

  Thứ hai, 16/2/2026 07:18 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Tiếp tục chiến lược leo thang vũ trang đơn phương trong thời gian ngừng bắn, hôm nay, quân đội Israel tiến hành thêm nhiều cuộc không kích ác liệt vào dải Gaza, gây thương vong nặng nề cho người Palestine.

Việc quân đội Israel đẩy mạnh tấn công vào dải Gaza trong bối cảnh tháng lễ Ramadan sắp bắt đầu, khiến truyền thông và giới phân tích lo ngại. Ảnh: Reuters

Theo cơ quan y tế Gaza, chỉ trong nửa ngày 15/2, các cuộc không kích trên khắp dải Gaza của quân đội Israel đã khiến ít nhất 11 người chết và hơn 20 người bị thương. Khu vực thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza, ghi nhận thương vong nặng nề nhất với ít nhất 5 người chết.

Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân không được đề cập. Nguồn tin cũng không nói rõ có bao nhiêu dân thường trong số thương vong trên.

Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã tiến hành không kích các mục tiêu của Phong trào Hamas và tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Jihad tại Gaza. Tương tự như trong nhiều thông báo trước, IDF tiếp tục cáo buộc các nhóm vũ trang Palestine đã vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực đầu tháng 10/2025 và tạo mối uy hiếp nguy hiểm đối với binh sỹ Israel tại Gaza.

Việc quân đội Israel đẩy mạnh tấn công vào dải Gaza trong bối cảnh tháng lễ Ramadan sắp bắt đầu, khiến truyền thông và giới phân tích lo ngại người Hồi giáo Palestine ở dải Gaza sẽ phải trải qua một tháng lễ Ramadan đầy thách thức nữa.

Tuy nhiên, điều đáng lo hơn là dường như chính quyền Mỹ chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ lệnh ngừng bắn và triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận Gaza, theo như công bố của Nhà trắng hồi đầu năm nay.

