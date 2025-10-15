Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Israel cảnh báo 'địa ngục sẽ bùng nổ' nếu Hamas cứng đầu

  • Thứ tư, 15/10/2025 15:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi 20 con tin còn sống được Hamas trả tự do, ông Netanyahu nói: "Chúng tôi đã đồng ý cho hòa bình một cơ hội. Giờ đây, bước tiếp theo bắt buộc phải là giải giáp và phi quân sự hóa."

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định trong cuộc trả phỏng vấn của chương trình CBS Mornings đêm 14/10 rằng Hamas bắt buộc phải giải giáp và phi quân sự hóa, nếu không "địa ngục sẽ bùng nổ," đồng quan điểm với lời cảnh báo mạnh mẽ trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau khi 20 con tin còn sống được Hamas trả tự do, ông Netanyahu nói: "Chúng tôi đã đồng ý cho hòa bình một cơ hội. Giờ đây, bước tiếp theo bắt buộc phải là giải giáp và phi quân sự hóa."

Ông nhấn mạnh: "Trước hết, Hamas phải giao nộp toàn bộ vũ khí. Thứ hai, cần đảm bảo rằng không còn bất kỳ cơ sở sản xuất vũ khí nào trong Dải Gaza, và không còn tình trạng buôn lậu vũ khí vào khu vực này. Đó là những gì chúng tôi gọi là phi quân sự hóa."

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đưa ra cảnh báo rằng nếu Hamas không tự nguyện giải giáp, “chúng tôi sẽ giải giáp họ - nhanh chóng và có thể bằng bạo lực".

Vấn đề Trung Đông

https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-israel-canh-bao-dia-nguc-bung-no-neu-hamas-khong-giai-giap-post1070430.vnp

TTXVN

hòa bình Trung Đông Donald Trump Israel Hamas Mỹ Trung Đông Netanyahu Hamas Netanyahu cảnh báo giải giáp Hamas xung đột Israel Hamas Dải Gaza Hamas tình hình Trung Đông Thủ tướng Israel

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

