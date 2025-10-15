Israel cảnh báo 'địa ngục sẽ bùng nổ' nếu Hamas cứng đầu

Sau khi 20 con tin còn sống được Hamas trả tự do, ông Netanyahu nói: "Chúng tôi đã đồng ý cho hòa bình một cơ hội. Giờ đây, bước tiếp theo bắt buộc phải là giải giáp và phi quân sự hóa."

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định trong cuộc trả phỏng vấn của chương trình CBS Mornings đêm 14/10 rằng Hamas bắt buộc phải giải giáp và phi quân sự hóa, nếu không "địa ngục sẽ bùng nổ," đồng quan điểm với lời cảnh báo mạnh mẽ trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau khi 20 con tin còn sống được Hamas trả tự do, ông Netanyahu nói: "Chúng tôi đã đồng ý cho hòa bình một cơ hội. Giờ đây, bước tiếp theo bắt buộc phải là giải giáp và phi quân sự hóa."

Ông nhấn mạnh: "Trước hết, Hamas phải giao nộp toàn bộ vũ khí. Thứ hai, cần đảm bảo rằng không còn bất kỳ cơ sở sản xuất vũ khí nào trong Dải Gaza, và không còn tình trạng buôn lậu vũ khí vào khu vực này. Đó là những gì chúng tôi gọi là phi quân sự hóa."

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đưa ra cảnh báo rằng nếu Hamas không tự nguyện giải giáp, “chúng tôi sẽ giải giáp họ - nhanh chóng và có thể bằng bạo lực".