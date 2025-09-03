Isak ấm ức rời Newcastle vì lời hứa của một quý bà

Câu chuyện Alexander Isak rời Newcastle khởi đầu bằng lời hứa tăng lương của một phụ nữ, trải qua nhiều đấu đá ở thượng tầng Saint James' Park.

Bà Amanda Staveley từng hứa tăng lương cho Isak.

Không nhiều cầu thủ có thể khiến Mohamed Salah bị lu mờ. Thế nhưng, vào tháng trước, Isak cho thấy anh thuộc số ít hiếm hoi đó, ngay cả khi chưa tới Anfield. Tại Nhà hát Opera ở Manchester, Salah chuẩn bị đọc bài phát biểu được mong đợi sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp bầu chọn. Thế nhưng, trước khi anh kịp cất lời, khán phòng đã xao động.

Isak nổ bom tấn

Hàng loạt chiếc điện thoại để chế độ im lặng bắt đầu rung lên khi người ta nhận được thông báo: Isak vừa đăng tải một thông điệp đầy khiêu khích trên Instagram. Trong đó, anh cáo buộc Newcastle thất hứa và chấm dứt mối quan hệ với CLB.

Ngay lập tức, sự chú ý của khán giả quay sang tiền đạo người Thụy Điển. Còn Salah, ngôi sao sáng nhất của Liverpool, bỗng chốc trở thành phông nền cho tiết mục chính của buổi tối.

Isak từ lâu nổi tiếng với khả năng chọn thời điểm ra sân hoàn hảo, và giờ anh cũng chọn đúng khoảnh khắc cao trào để tiến những bước cuối cùng - dù đầy gian nan - trên con đường gia nhập Anfield. Thông điệp Instagram ấy khiến ban lãnh đạo Newcastle bất ngờ và gần như dập tắt hy vọng mong manh rằng một cầu thủ từ chối tập luyện lẫn thi đấu có thể được “hòa nhập trở lại” đội hình của Eddie Howe.

Giống một trung vệ hoảng loạn trước pha băng cắt của Isak trong vòng cấm, Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Saudi Arabia - chủ sở hữu chính của Newcastle - lập tức đáp trả bằng một tuyên bố cứng rắn, khẳng định bản hợp đồng trị giá 63 triệu bảng từ Real Sociedad ba năm trước sẽ không đi đâu cả.

Isak đã đến Liverpool như kỳ vọng.

Một số nguồn tin khi đó cho rằng “quả bom” Isak tung ra trên mạng xã hội đã phản tác dụng, nhưng thực tế lại khác. Bên trong sự kiên quyết bề ngoài, Newcastle hiểu rằng hồi kết của một vở kịch dài đang đến gần.

Ấm ức vì lời hứa của một quý bà

Mọi chuyện khởi đầu từ mùa xuân 2024, khi bà Amanda Staveley, cựu đồng sở hữu thiểu số của CLB, hứa với Isak rằng anh sẽ được cải thiện hợp đồng vào mùa hè. Nhưng đến tháng 6, Staveley thất bại trong cuộc đấu quyền lực nội bộ với Giám đốc Điều hành Darren Eales và bị phía Saudi Arabia phế truất.

Sự ra đi này gây ảnh hưởng lớn không chỉ với Isak mà cả HLV Howe và phòng thay đồ Newcastle. Bằng kỹ năng giao tiếp và sự tinh tế, Staveley từng thuyết phục được nhiều cầu thủ vốn nghi ngại tin rằng Newcastle là thành phố đáng sống nhất nước Anh.

Howe, người vốn ít khi trao trọn niềm tin, cũng cảm thấy có thể dựa vào bà - người có kiến thức sâu rộng về thế giới Saudi Arabia và văn hóa kinh doanh đặc thù, nhờ đó hiểu rõ cách suy nghĩ của PIF.

Sự ra đi của Staveley trùng với sự xuất hiện của Paul Mitchell trên cương vị Giám đốc Thể thao. Dù chỉ gắn bó chưa đầy một năm, ông nhanh chóng thuyết phục chủ tịch Yasir al-Rumayyan rút lại lời hứa tăng lương cho Isak, vốn đang hưởng mức 140.000 bảng mỗi tuần.

Bất chấp việc Isak vẫn còn bốn năm hợp đồng và Newcastle đang chật vật để không vi phạm quy tắc tài chính của Premier League, tiền đạo người Thụy Điển nổi giận dữ dội và phong độ đi xuống sau chức vô địch Cúp Liên đoàn.

Đến lượt Isak trở mặt

Đến lúc này, phía Saudi Arabia sẵn sàng cải thiện hợp đồng, nhưng Isak lại đòi nhiều hơn mức 200.000 bảng/tuần mà CLB đưa ra. Đồng thời, anh ngày càng bộc lộ mong muốn gia nhập Liverpool, đặc biệt rõ rệt trong đợt tập huấn khó khăn gần Salzburg hồi đầu tháng 7.

Isak không còn muốn cống hiến cho Newcastle.

Tại đó, nội bộ Newcastle xuất hiện rạn nứt: một số cầu thủ chỉ trích Isak. Khi trở lại, cựu trung phong Real Sociedad từ chối mọi nỗ lực tái hòa nhập mà Howe đưa ra. Anh bị yêu cầu không tham dự buổi tiệc nướng gắn kết toàn đội và phải tập luyện một mình.

Đến chiều muộn thứ hai tuần trước, một phái đoàn Saudi Arabia cùng cổ đông thiểu số Jamie Reuben làm việc với Isak và nhóm đại diện của anh, nổi bật là cố vấn người Serbia cứng rắn Vlado Lemic. Phía Isak thông báo thẳng thừng với các vị khách rằng không còn ý định khoác lên mình màu áo sọc đen trắng. Chỉ trong vòng 45 phút, Reuben và cộng sự quay về mà không thu hoạch được gì.

Tới tối thứ bảy, Howe khéo léo từ chối xác nhận thông tin từ Thụy Điển rằng Isak đã nói lời tạm biệt đồng đội. Cuộc chia ly dài nhất và rối ren nhất rốt cuộc cũng gần khép lại, để lại giới chủ Saudi Arabia cay đắng trước những lời mỉa mai rằng ngay cả Mike Ashley, cựu chủ sở hữu bị ghét bỏ của Newcastle, cũng sẽ xử lý tình huống này một cách tốt đẹp hơn bội phần.