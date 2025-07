Irina Shayk khóa môi nam chính phim 18+ '365 Days'

Irina Shayk và Michele Morrone gây xôn xao khi bức ảnh bộ đôi khóa môi nhau trên phố lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Page Six, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Irina Shayk khóa môi Michele Morrone đang thu hút sự quan tâm. Trong ảnh, siêu mẫu Nga xuất hiện trong chiếc áo ren ôm sát và chân váy midi khoe thân hình nóng bỏng. Trong khi nam diễn viên 365 Days bảnh bao với bộ vest xám đen lịch lãm. Hai ngôi sao không ngần ngại trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt trên phố.

Khoảnh khắc thân mật được ghi lại của bộ đôi làm dấy lên nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Song theo Page Six, đây thực chất là một cảnh trong chiến dịch quảng cáo mới của nhà mốt Dolce & Gabbana. Ở loạt ảnh hậu trường do Page Six tung ra, bộ đôi thân thiết khi ghi hình và lập tức tách nhau ra khi máy quay dừng lại. Irina Shayk cũng tỏ ra thoải mái, liên tục cười đùa khi đóng cảnh thân mật với Michele Morrone.

Cả hai từng nhiều lần tham gia các chiến dịch quảng bá của Dolce & Gabbana, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ hợp tác.

Michele Morrone hôn Irina Shayk đắm đuối trên phố. Ảnh: Backgrid.

Michele Morrone hiện tại vẫn độc thân. Sau khi nổi tiếng toàn cầu với vai diễn trong phim 18+ 365 Days, tài tử được không ít đạo diễn săn đón nhờ gương mặt điển trai và thân hình như tượng tạc.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ngôi sao gốc Italy từng vướng tin hẹn hò với bạn diễn Megan Fox trong phim Subservience, sau khi một đoạn video thân mật của hai người lan truyền trên mạng. Tuy nhiên sau đó, đại diện của anh đã lên tiếng phủ nhận.

Cùng tháng đó, nam diễn viên cũng gây chú ý khi lên tiếng bênh vực Blake Lively - bạn diễn của anh trong A Simple Favor 2 - giữa thời điểm cô vướng vào tranh chấp pháp lý với Justin Baldoni.

“Bình thường tôi không làm những video kiểu này, nhưng lần này tôi thấy mình cần phải lên tiếng vì một người mà tôi thật sự yêu quý. Và người đó là Blake Lively. Blake đã rất đau buồn. Và tôi thật sự mệt mỏi khi thấy những bình luận ác ý về cô ấy trong khi mọi người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra", Morrone nói trong một video đăng trên Instagram Stories.

Về phía Irina Shayk, một nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six rằng hồi đầu năm nay, cô đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Tom Brady. Trước đó, cặp đôi được cho là đã hẹn hò trong một thời gian ngắn nhưng rồi đường ai nấy đi.