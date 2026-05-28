IRGC tuyên bố tấn công đáp trả vào ‘căn cứ không quân Mỹ'

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” nhằm đáp trả cuộc tập kích vào sáng sớm cùng ngày của quân đội Mỹ nhắm vào khu vực.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải, IRGC thông báo trận tập kích diễn ra vào lúc 4h50 sáng theo giờ địa phương (01:20 GMT). Mục tiêu của IRGC là một căn cứ không quân - nơi được cho là nơi xuất phát các hoạt động quân sự của phía Mỹ, dù tọa độ cụ thể chưa được công bố.

IRGC tuyên bố sẽ đáp trả các hành động gây hấn. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Mỹ hiện có căn cứ không quân tại một số quốc gia thuộc khu vực Trung Đông.

IRGC cũng khẳng định mọi “hành vi xâm lược sẽ đều bị đáp trả”, đồng thời cảnh báo các hành động quân sự tiếp theo của Washington sẽ phải đối mặt với phản ứng “quyết liệt hơn”.

Vào khoảng thời gian Iran tuyên bố phát động cuộc tấn công, Quân đội Kuwait báo cáo rằng các lực lượng phòng không của họ đang đánh chặn loạt máy bay không người lái và tên lửa “thù địch”, mặc dù không nêu rõ nguồn gốc của các cuộc tấn công này.

Vào những giờ đầu của sáng thứ Năm theo giờ địa phương, ba tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở phía đông Bandar Abbas, một thành phố cảng chiến lược và là căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ xác nhận quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran và tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran ở Bandar Abbas vốn đang chuẩn bị phóng chiếc máy bay không người lái thứ năm.

Cùng ngày, Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, lúc 0h35 ngày 28/5, lực lượng an ninh nước này đã nổ súng cảnh cáo và buộc 4 tàu lạ quay đầu khi cố tình tiến vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz mà không phối hợp trước.

Tasnim cho biết thêm, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã nổ súng ép một tàu dầu Mỹ quay đầu khi phương tiện này chủ động tắt hệ thống định vị để vượt eo biển. Hiện chưa rõ tàu dầu Mỹ có nằm trong nhóm 4 con tàu nói trên hay không.

Sau vụ đấu súng giữa hai bên, giá dầu của Mỹ đã tăng trở lại sau khi giảm hơn 5% vào thứ Tư. Chứng khoán châu Á có xu hướng giảm nhẹ vào thứ Năm khi các nhà đầu tư cân nhắc những tín hiệu mâu thuẫn về triển vọng của một hiệp định.

Mỹ tiếp tục không kích Iran

Quân đội Mỹ đêm qua tiếp tục mở các cuộc không kích mới vào Iran, nhắm trúng một căn cứ quân sự được cho là mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng Mỹ và an ninh hàng hải quốc tế.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm thứ Tư, một quan chức Mỹ xác nhận lực lượng nước này đã đánh chặn và bắn hạ thành công nhiều máy bay không người lái của Iran trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu.

Hormuz vẫn là tâm điểm trên bàn đàm phán Mỹ - Iran.

Hãng tin Fars cho biết các vụ nổ lớn vang lên vào khoảng 1h30 sáng theo giờ địa phương, kích hoạt hệ thống phòng không tại thành phố cảng Bandar Abbas trong một khoảng thời gian ngắn.

Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran dẫn một "nguồn tin quân sự thân cận" cho biết, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Mỹ khi con tàu này "cố tình tắt hệ thống radar để vượt qua Eo biển Hormuz".

Mỹ sau đó đã nổ súng đáp trả "vào một khu vực đất trống xung quanh thành phố cảng Bandar Abbas".

Trên nền tảng nhắn tin Telegram, hãng tin này xác nhận: "Tiếng nổ được ghi nhận có liên quan trực tiếp đến sự cố nói trên" và khẳng định vụ việc "không gây ra bất kỳ thương vong nào về người hay thiệt hại về tài sản".

Động thái quân sự mới nhất của Washington diễn ra ngay trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua.

Cũng theo quan chức này, Iran trước đó trong ngày thứ Tư đã phóng 4 máy bay không người lái tấn công vào các tàu của Mỹ và tàu thương mại. Các chiến đấu khinh cơ F/A-18, F-16 và F-35 của Mỹ đã bắn hạ số drone này, sau đó các máy bay F/A-18 tiếp tục oanh tạc đơn vị điều khiển mặt đất trước khi thực thể này kịp phóng chiếc drone thứ năm.

Tương tự các đòn bòn rút quân sự hồi đầu tuần, giới chức chính quyền Washington mô tả loạt không kích mới nhất chỉ mang tính chất phòng thủ cục bộ, không phải hành động leo thang nhằm phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà hai bên đang cố gắng duy trì. Hai quan chức Mỹ xác nhận không có thương vong nào được ghi nhận trong sự cố này.

Dù vậy, các cuộc đụng độ nhỏ này đã làm phơi bày những thách thức lớn đối với nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng. Mục tiêu của Washington là đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới, kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời giúp Tổng thống Donald Trump có cơ sở tuyên bố các chiến dịch quân sự tại Trung Đông đã hoàn thành các mục tiêu chiến lược cốt lõi.

Ông Trump: Chỉ ký kết nếu đạt thỏa thuận tuyệt vời với Iran

Cuộc chiến chống Iran bao trùm cuộc họp nội các của Trump. Ảnh: Reuters.

Cuộc chiến chống Iran bao trùm cuộc họp nội các của Trump ngày 27/5. Đây là cuộc họp nội các thứ 12 Tổng thống Trump chủ trì kể từ khi trở lại Phòng Bầu dục.

Tại cuộc họp, ông Trump phát tín hiệu cho thấy Mỹ vẫn kiên trì thúc đẩy đàm phán một thỏa thuận song phương, nhằm mở cửa tự do hoàn toàn Eo biển Hormuz cho hoạt động thương mại và giải quyết dứt điểm kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran.

Cũng trong cuộc họp này, Ngoại trưởng Marco Rubio tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ là tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Tehran. “Ngoại giao luôn là lựa chọn tiên quyết,” ông Rubio nhấn mạnh.

Khi được hỏi cụ thể về tiến trình hiện tại của các cuộc đàm phán, ông cho biết bản thân "muốn có một thỏa thuận tuyệt vời, và nếu đó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời, chúng tôi sẽ không ký kết".

Nhà Trắng đang nỗ lực thể hiện rằng các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang có động lực tiến triển, trong bối cảnh áp lực yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột này ngày càng gia tăng.

Ông Trump đang phải chịu áp lực khá lớn từ cả đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ lẫn các cử tri trong lực lượng ủng hộ cốt lõi của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Nhưng như tổng thống đã tuyên bố, ông muốn đạt được một thỏa thuận thực sự lớn, và bất cứ kết quả nào không thỏa đáng hoặc không đáp ứng được các lợi ích của Mỹ đều sẽ không được chấp nhận.

Đây là lần thứ hai trong tuần quân đội Mỹ tấn công vào lãnh thổ Iran. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Bùng phát từ ngày 28/2 sau các chiến dịch tấn công dồn dập của liên quân Mỹ - Israel, xung đột đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và kích hoạt làn sóng khủng hoảng năng lượng trên quy mô toàn cầu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin từ truyền thông nhà nước Iran cho rằng Tehran và Oman sẽ đồng kiểm soát hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Ông Trump tái khẳng định lập trường cứng rắn, yêu cầu tuyến hải huyết mạch này phải được mở cửa tự do hoàn toàn vô điều kiện như giai đoạn tiền chiến.

Ngày 27/5, trong cuộc họp nội các, ông Trump cũng cảnh báo sẽ 'thổi bay Oman' - đồng minh của Mỹ ở Trung Đông - nếu theo đuổi thỏa thuận thu phí chung ở Hormuz với Iran.

Hôm thứ Hai, Mỹ cũng đã tiến hành không kích Iran bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đang có hiệu lực. Bộ chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) tuyên bố các mục tiêu bị triệt hạ bao gồm các tàu cố tình rải thủy lôi và hàng loạt trận địa phóng tên lửa có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn của binh sĩ Mỹ trong khu vực.

Theo New York Times, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tiết lộ các hệ thống tên lửa đất đối không của Iran đang đe dọa trực tiếp gần 24 tàu chiến thuộc Hải quân Mỹ, bao gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các lực lượng hộ tống tại vịnh Oman và biển Arab. Nhóm hạm đội này hiện đảm nhận nhiệm vụ thực thi lệnh phong tỏa toàn diện đối với các cảng biển của Iran.

Iran khôi phục kho tên lửa

Dù Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cùng giới lãnh đạo quân sự Mỹ liên tục khẳng định chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel đã làm tê liệt năng lực tác chiến của Iran, một báo cáo tình báo mật được đệ trình hồi đầu tháng này lại phơi bày thực tế hoàn toàn ngược lại: Tehran đã khôi phục phần lớn các trận địa pháo binh và bệ phóng tên lửa. Do đó, những đợt không kích dồn dập do Mỹ thực hiện tuần này thực chất là đòn phủ đầu nhằm trấn áp tốc độ tái thiết quân sự của Iran, bất chấp việc Washington vẫn tuyên bố lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

Iran đã khôi phục được khả năng tác chiến tại 30/33 trận địa tên lửa chiến lược dọc eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Đánh giá của tình báo Mỹ chỉ ra rằng Iran đã khôi phục thành công khả năng tác chiến tại 30/33 trận địa tên lửa chiến lược dọc eo biển Hormuz, sẵn sàng khống chế tàu chiến Mỹ và các biên đội tàu chở dầu qua lại tuyến hải lộ huyết mạch này.

Mặt khác, dù lực lượng hải quân chính quy của Iran đã bị Mỹ đánh chìm phần lớn, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì hàng trăm xuồng cao tốc vũ trang cỡ nhỏ, sẵn sàng triển khai chiến dịch rải thủy lôi phong tỏa eo biển.

Bên cạnh đó, giới chức quân sự cấp cao tại Washington đang bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ đạn dược hạng nặng và tên lửa tầm xa của Mỹ. Đây là những vũ khí chiến lược tối cần thiết để xuyên thủng các công sự tên lửa ngầm kiên cố của Iran.

Do nguồn cung bom xuyên boongke có hạn, Lầu Năm Góc trước đây buộc phải lựa chọn giải pháp sử dụng đạn dược hạng nhẹ để đánh sập cửa hầm nhằm vô hiệu hóa tạm thời các bệ phóng. Tuy nhiên, tốc độ đào bới và khôi phục lối vào các căn cứ ngầm của Iran đã vượt xa dự tính của các nhà hoạch định chiến lược Mỹ.

Dữ liệu tình báo mới nhất xác nhận Iran hiện vẫn bảo toàn được khoảng 70% số bệ phóng tên lửa trên toàn quốc, duy trì khả năng tiếp cận 90% kho tên lửa dự trữ và nắm giữ khoảng 70% tổng lượng tên lửa so với giai đoạn tiền chiến. Kho vũ khí này bao gồm các tên lửa đạn đạo có tầm bắn bao trùm toàn bộ khu vực, cùng một số lượng lớn tên lửa hành trình chống hạm và tấn công mặt đất tầm ngắn.

Thực tế đáng ngại này hoàn toàn bác bỏ những tuyên bố tự tin trước đó từ chính quyền ông Trump rằng cỗ máy chiến tranh của Iran đã bị "đập tan".

Iran cảnh báo trả đũa Mỹ ở mức độ "chưa từng thấy"

Phát biểu trên Kênh 3 của đài truyền hình quốc gia IRIB, ông Ali Naderi, Phó phụ trách quan hệ công chúng Lực lượng Không vũ trụ IRGC, đã đưa ra lời cảnh báo nói trên.

"Nếu kẻ thù một lần nữa sử dụng biện pháp quân sự, phương thức đối đầu của Iran sẽ hoàn toàn khác biệt. Họ sẽ phải đối mặt với một diện mạo mới về sức mạnh tác chiến của Iran trên chiến trường", ông Naderi nhấn mạnh.

Quan chức này khẳng định Iran hiện đã mạnh hơn và chuẩn bị sẵn sàng hơn cả về năng lực tấn công lẫn phòng thủ so với trước đây, nhờ rút ra những bài học xương máu từ các cuộc chiến áp đặt với Mỹ và Israel. Ông tuyên bố: "Ngón tay của chúng tôi đã đặt sẵn trên cò súng".

Cũng theo ông Naderi, Iran đã đạt đến năng lực kiểm soát hoàn toàn chu trình sản xuất vũ khí nội địa. Đồng thời, những vũ khí và trang thiết bị thu giữ từ đối phương chắc chắn sẽ được đưa vào sử dụng trên thực địa.

Đáng chú ý, ông Naderi nhấn mạnh Iran đã vượt qua giai đoạn sao chép công nghệ: "Ngày nay, một số quốc gia đang phải đảo ngược công nghệ các hệ thống vũ khí của Iran, điển hình như máy bay không người lái Shahed. Iran đã đạt tới vị thế mà các nước khác phải chủ động tìm kiếm công nghệ quốc phòng của chúng tôi".

Bên cạnh việc tiết lộ phần lớn vũ khí hiện đại của Iran vẫn chưa được đem ra sử dụng, ông Naderi cảnh báo: "Cũng giống như việc đối phương từng đánh giá sai sức mạnh tên lửa và máy bay không người lái của Iran, nhận định cho rằng năng lực này đã suy yếu tiếp tục là một tính toán sai lầm. Chúng tôi hy vọng các điều kiện sẽ không phát sinh để buộc Iran phải một lần nữa chứng minh những sai lầm đó của kẻ thù trên chiến trường".