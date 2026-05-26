Iran tiết lộ tình trạng sức khoẻ của Lãnh tụ tối cao Khamenei

Bộ Y tế Iran cho biết, Lãnh tụ đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi cuối tháng hai.

Theo hãng tin ILNA, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, Hossein Kermanpour hôm thứ Hai (25/5) cho biết các chấn thương của ông Mojtaba Khamenei không nghiêm trọng và không cần điều trị đặc biệt.

Ông Kermanpour xác nhận Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei đã được đưa tới bệnh viện vào khoảng 13h ngày 28/2 theo giờ Tehran và vào phòng mổ cùng với một số người bị thương khác, song không tiết lộ tên bệnh viện.

"Ngoài những vết thương nhẹ ở mặt, đầu và chân thì không có gì nghiêm trọng xảy ra. Theo quan điểm của tôi với tư cách là một bác sĩ, đây không phải những chấn thương nghiêm trọng và không cần điều trị đặc biệt, ngoại trừ một hoặc hai mũi khâu", ông Kermanpour nói.

Theo quan chức này, ông Mojtaba Khamenei được xuất viện vào rạng sáng 1/3, tuy nhiên không có thông tin về nơi ông được chuyển tới sau đó.

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3, sau khi người tiền nhiệm là cha ông - Ali Khamenei - thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Việc ông vắng bóng trước công chúng thời gian qua đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông.

Cho đến nay, các tuyên bố được cho là của nhà lãnh đạo tối cao mới chủ yếu được phát qua truyền hình nhà nước Iran dưới hình thức người dẫn chương trình đọc lại, thay vì xuất hiện trực tiếp.

Ngày 7/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã đã có cuộc gặp kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi với lãnh tụ tối cao.

"Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi trong cuộc gặp này là phong thái, quan điểm và thái độ chân thành, khiêm nhường sâu sắc của ông Mojtaba Khamenei. Cách tiếp cận của ông ấy đã tạo nên bầu không khí dựa trên sự tin tưởng, bình tĩnh, thấu cảm và đối thoại trực tiếp", ông Pezeshkian nói.

Ba ngày sau, truyền thông nhà nước Iran đưa tin người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran - Ali Abdollahi - cũng đã gặp Lãnh tụ tối cao Khamenei để nhận "các chỉ thị và hướng dẫn mới" liên quan tới hoạt động đối phó với các đối thủ của Iran.