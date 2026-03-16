Iran tăng lương tối thiểu 60%

Bộ trưởng Lao động Iran tuyên bố tăng lương tối thiểu hơn 60% nhằm bù đắp cho tình trạng lạm phát, vốn đã tăng vọt vì các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Tehran trước khi xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ nổ ra.

Một báo cáo từ hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Lao động Iran Ahmad Meydari cho biết, “với sự chấp thuận của chính phủ”, mức lương tối thiểu hằng tháng sẽ tăng từ 103 triệu rial (khoảng 70 USD ) lên 166 triệu rial (khoảng 113 USD ) trong năm tới (theo lịch Ba Tư), tức vài ngày tới.

Chính phủ cũng công bố mức tăng tương tự đối với trợ cấp nuôi con.

Theo trang web theo dõi Bonbast, đồng tiền Iran được giao dịch ở mức khoảng 1,47 triệu rial đổi 1 USD .

Iran xem xét lương tối thiểu hằng năm, theo tỷ lệ lạm phát. Trước đó, các cuộc biểu tình đã nổ ra vào tháng 12/2025, do chi phí sinh hoạt cao và sự mất giá của đồng tiền quốc gia.

Làn sóng biểu tình nhanh chóng lan rộng, dẫn đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ can thiệp quân sự.