Iran tăng lương tối thiểu 60%

|
Đường phố Tehran. Ảnh: Reuters.
Một báo cáo từ hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Lao động Iran Ahmad Meydari cho biết, “với sự chấp thuận của chính phủ”, mức lương tối thiểu hằng tháng sẽ tăng từ 103 triệu rial (khoảng 70 USD) lên 166 triệu rial (khoảng 113 USD) trong năm tới (theo lịch Ba Tư), tức vài ngày tới.
Chính phủ cũng công bố mức tăng tương tự đối với trợ cấp nuôi con.
Theo trang web theo dõi Bonbast, đồng tiền Iran được giao dịch ở mức khoảng 1,47 triệu rial đổi 1 USD.
Iran xem xét lương tối thiểu hằng năm, theo tỷ lệ lạm phát. Trước đó, các cuộc biểu tình đã nổ ra vào tháng 12/2025, do chi phí sinh hoạt cao và sự mất giá của đồng tiền quốc gia.
Làn sóng biểu tình nhanh chóng lan rộng, dẫn đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ can thiệp quân sự.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...