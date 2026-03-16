Iran tăng lương tối thiểu 60%

  • Thứ hai, 16/3/2026 18:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ trưởng Lao động Iran tuyên bố tăng lương tối thiểu hơn 60% nhằm bù đắp cho tình trạng lạm phát, vốn đã tăng vọt vì các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Tehran trước khi xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ nổ ra.

Iran anh 1

Đường phố Tehran. Ảnh: Reuters.

Một báo cáo từ hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Lao động Iran Ahmad Meydari cho biết, “với sự chấp thuận của chính phủ”, mức lương tối thiểu hằng tháng sẽ tăng từ 103 triệu rial (khoảng 70 USD) lên 166 triệu rial (khoảng 113 USD) trong năm tới (theo lịch Ba Tư), tức vài ngày tới.

Chính phủ cũng công bố mức tăng tương tự đối với trợ cấp nuôi con.

Theo trang web theo dõi Bonbast, đồng tiền Iran được giao dịch ở mức khoảng 1,47 triệu rial đổi 1 USD.

Iran xem xét lương tối thiểu hằng năm, theo tỷ lệ lạm phát. Trước đó, các cuộc biểu tình đã nổ ra vào tháng 12/2025, do chi phí sinh hoạt cao và sự mất giá của đồng tiền quốc gia.

Làn sóng biểu tình nhanh chóng lan rộng, dẫn đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ can thiệp quân sự.

Vấn đề Trung Đông

Minh Hạnh/Tiền Phong

Iran Donald Trump Israel Mỹ Hãng thông tấn Tasnim Rial Ba Tư Đe doạ Tỷ lệ lạm phát

  Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Iran rải thủy lôi, Hormuz thành chiến trường?

5 giờ trước 15:50 16/3/2026

Trong khi Iran bị cho là tăng tốc rải thủy lôi, Mỹ tìm cách phá hủy tàu rải mìn và duy trì giám sát trên không, mở ra cuộc chạy đua căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược.

Người cầm lái chiến dịch Iran của Mỹ

6 giờ trước 14:46 16/3/2026

Đô đốc Brad Cooper trở thành nhân vật trung tâm trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khi vừa điều phối chiến trường Trung Đông vừa đối mặt sức ép chính trị từ Washington.

TT Trump: Có thể sớm có thỏa thuận với Cuba

3 giờ trước 17:15 16/3/2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

