Iran tấn công thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel

Trong đêm 21/3, Iran đã tấn công vào một số thành phố của Israel như Dimona và Arad. Các vụ tấn công gây ra thiệt hại lớn, khiến Thủ tướng Israel thừa nhận nước này đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn”

Israel tuyên bố không kích vào Iran sẽ gia tăng trong tuần này.

Mỹ cho phép bán 140 triệu thùng dầu Iran.

Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương nhưng không trúng mục tiêu.

22 quốc gia tham gia tuyên bố bảo vệ eo Hormuz.

Ông Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng ông “thì không”

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt thỏa thuận với Mỹ, nhưng ông không muốn điều đó.

Ông Trump tin rằng Mỹ đã đạt được các mục tiêu “sớm hơn kế hoạch vài tuần” và Mỹ đã “xóa sổ Iran khỏi bản đồ”.

“Lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ, hải quân và không quân của họ đã bị tiêu diệt, họ hoàn toàn không còn khả năng phòng thủ, và họ muốn đạt thỏa thuận. Còn tôi thì không!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí, bên cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio, trước khi rời Nhà Trắng tới bang Florida trong ngày 20/3. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ông Trump đã hạ thấp khả năng ngừng bắn.

“Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn. Bạn sẽ không ngừng bắn khi đang phá hủy đối phương xét trên mọi cấp độ”, ông Trump nói trong ngày 20/3, đồng thời tiết lộ Mỹ đang cân nhắc “thu hẹp” các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Ông Netanyahu: “Israel trải qua buổi tối rất khó khăn”

Sau các cuộc tấn công của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, hơn 60 người bị thương tại Arad.

Ông Netanyahu thừa nhận Israel đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn” sau các đòn tấn công của Iran nhằm vào hai thành phố Arad và Dimona.

Thủ tướng Israel dự họp báo diễn ra trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Hàng chục người đã bị thương trong các cuộc tấn công, nhiều vụ cháy xảy ra, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Thủ tướng Israel cho biết ông đã nói chuyện với các lãnh đạo địa phương và “quyết tâm tiếp tục tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận”.

Tên lửa Iran nã vào Dimona, hàng chục người Israel bị thương

Theo Sky News, trong đêm 21/3, Iran đã tấn công vào một số thành phố của Israel như Dimona và Arad.

Vụ tấn công tại Arad gây thiệt hại lớn, lực lượng cứu hộ Israel cho biết có 64 người bị thương, trong số này, có 7 người bị thương nặng.

Hai thành phố Arad và Dimona của Israel bị thiệt hại nặng sau các đòn tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhận định: “Các cuộc tấn công tại Arad và Dimona cho thấy chính quyền Iran đang tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh, điều chỉ càng cho thấy sự bất ổn và coi thường sinh mạng con người, đồng thời nhắm mục tiêu chiến lược vào dân thường”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cho rằng cuộc tấn công vào Dimona cho thấy thực tế: “Bầu trời Israel không có khả năng phòng thủ”.

