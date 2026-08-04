Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Kuwait, tàu hàng trúng đạn

UKMTO cho biết một tàu hàng đã bị trúng hỏa lực chưa xác định ngoài khơi Oman, trong bối cảnh IRGC được cho là đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait sáng 4/8.

Theo tờ The J.Post, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait vào sáng 4/8. Một nguồn tin am hiểu vụ việc xác nhận rằng cuộc tập kích được thực hiện bằng ít nhất 3 máy bay không người lái (UAV).

Hãng thông phát bán chính thức Tasnim (Iran) dẫn nguồn truyền thông Ả Rập cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại tỉnh Basra (Iraq) - khu vực giáp biên giới với cả Iran và Kuwait. Cùng thời điểm, Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại Kuwait.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo trên mạng xã hội X rằng một tàu hàng đã trúng hỏa lực không rõ nguồn gốc khi đang di chuyển ngoài khơi Oman.

Trong diễn biến khác, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, ngày 3/8 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã di dời Bộ Chỉ huy quân sự khu vực từ Jordan sang Israel sau các đòn tập kích từ phía Iran.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Khabar, ông Rezaei cho biết trước đó Washington từng chuyển cơ quan này từ Qatar sang Jordan. Cố vấn cấp cao Iran khẳng định các đợt tấn công chính xác bằng tên lửa và drone của Tehran đã khiến nhiều vị trí của Mỹ tại Kuwait bị hư hại nặng.