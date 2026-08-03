Điều đặc biệt trong danh sách tỷ phú số một Trung Quốc

Trong 27 năm qua, đã có 17 doanh nhân Trung Quốc lần lượt giữ vị trí người giàu nhất nước - con số này cao gấp hơn bốn lần so với Mỹ.

Tỷ phú Jack Ma của Alibaba (từ trái sang phải), nhà sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring Chung Thiểm Thiểm và nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh. Ảnh: Forbes.

South China Morning Post dẫn nhận định của công ty nghiên cứu tài sản Hurun Group rằng điều đó phản ánh tính năng động của thị trường Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc giai đoạn 1999-2026 của Hurun, những người từng đứng đầu danh sách người giàu nhất nước đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, như công nghệ, hàng tiêu dùng và bất động sản.

Trong số đó có nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh, nhà sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring Chung Thiểm Thiểm và Chủ tịch tập đoàn bất động sản Country Garden Dương Huệ Nghiên.

Năm 2001, Lưu Vĩnh Hảo và anh trai Lưu Vĩnh Hành đứng đầu danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc với tư cách là chủ sở hữu New Hope Group - tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Trung Quốc. Tài sản của hai anh em khi đó được ước tính đạt 8,3 tỷ nhân dân tệ.

Trong khi đó, tại Mỹ, chỉ có 4 tỷ phú thay nhau giữ vị trí người giàu nhất trong gần ba thập kỷ qua. Theo dữ liệu của Forbes và Hurun, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates dẫn đầu bảng xếp hạng khoảng 17 lần trong giai đoạn 1999-2017, còn tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu SpaceX và Tesla, giữ vị trí số một kể từ năm 2022.

Những năm còn lại, vị trí này thuộc về nhà sáng lập Amazon - ông Jeff Bezos và ông Warren Buffett, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn Berkshire Hathaway.

"Từ xuất thân đa dạng của những người giàu nhất Trung Quốc, có thể thấy rõ sức sống và sự năng động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới", ông Sinclair Lyu, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Hurun Group, nhận định.

Theo ông Lyu, quá trình hình thành tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc gắn chặt với từng giai đoạn phát triển công nghiệp cũng như các chính sách kinh tế vĩ mô của nước này.

Trong giai đoạn 1999-2025, nhiều tỷ phú bất động sản như Lý Gia Thành cùng các nhà sáng lập những "ông lớn" internet như Tencent Holdings, Alibaba Group Holding và NetEase đã tận dụng làn sóng toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cũng trong khoảng thời gian này, GDP của Trung Quốc tăng hơn 16 lần, từ 1.100 tỷ USD lên 19.500 tỷ USD , giúp nước này duy trì vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ năm 2010, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Giá trị tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc cũng tăng mạnh qua từng năm. Năm 1999, ông Vinh Nghị Nhân và gia đình, thuộc Citic Group, đứng đầu danh sách với khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2026, tài sản của nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh đã tăng lên 550 tỷ nhân dân tệ (khoảng 81 tỷ USD ).

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực tạo ra nhiều tài sản mới tại cả Trung Quốc và Mỹ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng Hurun 2026, quy mô tài sản của các tỷ phú Mỹ vẫn ở mức cao hơn. Đến giữa tháng 1, tài sản của Elon Musk được ước tính đạt 792 tỷ USD , tiếp tục giúp ông giữ vị trí người giàu nhất thế giới.

Dù vậy, ông Sinclair Lyu cho rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực AI của Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Theo ông, lợi thế về năng lực sản xuất cùng sự gia tăng của nhóm người tiêu dùng trẻ am hiểu công nghệ sẽ tạo thêm cơ hội hình thành các doanh nghiệp và khối tài sản mới trong thời gian tới.

"Nền kinh tế dựa trên AI mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Thị trường Trung Quốc vẫn đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho những người có tài năng", ông Lyu nhận định.