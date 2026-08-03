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Thế giới

Điều đặc biệt trong danh sách tỷ phú số một Trung Quốc

  • Thứ hai, 3/8/2026 16:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong 27 năm qua, đã có 17 doanh nhân Trung Quốc lần lượt giữ vị trí người giàu nhất nước - con số này cao gấp hơn bốn lần so với Mỹ.

Tỷ phú Jack Ma của Alibaba (từ trái sang phải), nhà sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring Chung Thiểm Thiểm và nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh. Ảnh: Forbes.

South China Morning Post dẫn nhận định của công ty nghiên cứu tài sản Hurun Group rằng điều đó phản ánh tính năng động của thị trường Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc giai đoạn 1999-2026 của Hurun, những người từng đứng đầu danh sách người giàu nhất nước đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, như công nghệ, hàng tiêu dùng và bất động sản.

Trong số đó có nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh, nhà sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring Chung Thiểm Thiểm và Chủ tịch tập đoàn bất động sản Country Garden Dương Huệ Nghiên.

Năm 2001, Lưu Vĩnh Hảo và anh trai Lưu Vĩnh Hành đứng đầu danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc với tư cách là chủ sở hữu New Hope Group - tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Trung Quốc. Tài sản của hai anh em khi đó được ước tính đạt 8,3 tỷ nhân dân tệ.

Trong khi đó, tại Mỹ, chỉ có 4 tỷ phú thay nhau giữ vị trí người giàu nhất trong gần ba thập kỷ qua. Theo dữ liệu của Forbes và Hurun, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates dẫn đầu bảng xếp hạng khoảng 17 lần trong giai đoạn 1999-2017, còn tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu SpaceX và Tesla, giữ vị trí số một kể từ năm 2022.

Những năm còn lại, vị trí này thuộc về nhà sáng lập Amazon - ông Jeff Bezos và ông Warren Buffett, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn Berkshire Hathaway.

"Từ xuất thân đa dạng của những người giàu nhất Trung Quốc, có thể thấy rõ sức sống và sự năng động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới", ông Sinclair Lyu, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Hurun Group, nhận định.

Theo ông Lyu, quá trình hình thành tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc gắn chặt với từng giai đoạn phát triển công nghiệp cũng như các chính sách kinh tế vĩ mô của nước này.

Trong giai đoạn 1999-2025, nhiều tỷ phú bất động sản như Lý Gia Thành cùng các nhà sáng lập những "ông lớn" internet như Tencent Holdings, Alibaba Group Holding và NetEase đã tận dụng làn sóng toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cũng trong khoảng thời gian này, GDP của Trung Quốc tăng hơn 16 lần, từ 1.100 tỷ USD lên 19.500 tỷ USD, giúp nước này duy trì vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ năm 2010, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Giá trị tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc cũng tăng mạnh qua từng năm. Năm 1999, ông Vinh Nghị Nhân và gia đình, thuộc Citic Group, đứng đầu danh sách với khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2026, tài sản của nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh đã tăng lên 550 tỷ nhân dân tệ (khoảng 81 tỷ USD).

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực tạo ra nhiều tài sản mới tại cả Trung Quốc và Mỹ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng Hurun 2026, quy mô tài sản của các tỷ phú Mỹ vẫn ở mức cao hơn. Đến giữa tháng 1, tài sản của Elon Musk được ước tính đạt 792 tỷ USD, tiếp tục giúp ông giữ vị trí người giàu nhất thế giới.

Dù vậy, ông Sinclair Lyu cho rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực AI của Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Theo ông, lợi thế về năng lực sản xuất cùng sự gia tăng của nhóm người tiêu dùng trẻ am hiểu công nghệ sẽ tạo thêm cơ hội hình thành các doanh nghiệp và khối tài sản mới trong thời gian tới.

"Nền kinh tế dựa trên AI mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Thị trường Trung Quốc vẫn đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho những người có tài năng", ông Lyu nhận định.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Thảo Vy

Trung Quốc Bill Gates Trung Quốc Mỹ Jeff Bezos Warren Buffett Tỷ phú Mỹ Hurun Group

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

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