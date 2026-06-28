Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Bahrain và Kuwait

Iran đồng loạt phóng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Bahrain và Kuwait để đáp trả không kích nhưng đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng kiềm chế nếu Washington không leo thang.

Rạng sáng 28/6 (giờ địa phương), Iran đã phóng tên lửa và triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, động thái mà Tehran tuyên bố là nhằm đáp trả các đợt không kích mới nhất của Washington nhằm vào lãnh thổ Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hải quân và lực lượng không quân vũ trụ của nước này đã phối hợp tiến hành chiến dịch tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait, cùng căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở cảng Salman (Bahrain). Theo IRGC, chiến dịch đã đánh trúng và phá hủy 8 mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ.

Sau các cuộc tấn công, quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công các tên lửa và UAV mà nước này xác định là "mục tiêu thù địch", đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn.

Tại Bahrain, nơi đặt sở chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, còi báo động phòng không đã được kích hoạt, trong khi chính quyền khẩn cấp yêu cầu người dân nhanh chóng di chuyển đến các khu vực trú ẩn an toàn. Đến thời điểm hiện tại, phía Mỹ chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể tại các căn cứ quân sự trong khu vực.

Tòa nhà dân cư bị máy bay không người lái của Iran tấn công, tại Muharraq (Bahrain) ngày 28/6. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một tòa nhà dân cư tại khu vực Muharraq đã bị hư hại trong vụ việc, song không ghi nhận trường hợp thiệt mạng. "Các cơ quan chức năng đang triển khai những biện pháp cần thiết tại hiện trường", Bộ Nội vụ Bahrain cho biết thêm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng máy bay Mỹ đã phá hủy các kho chứa tên lửa, UAV cùng nhiều trạm radar ven biển của Iran do Tehran một lần nữa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo Washington có thể sẽ không còn tiếp tục "nhân nhượng", mà buộc phải sử dụng sức mạnh quân sự để "hoàn thành công việc". "Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại nữa", ông nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, Mỹ đã tiến hành không kích Iran nhằm đáp trả vụ tấn công tàu Ever Lovely. Đáp lại, Tehran phóng các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn nếu tiếp tục bị khiêu khích. Bahrain cũng cho biết nước này hứng chịu một số cuộc tập kích bằng UAV vào rạng sáng 27/6 và cáo buộc Iran phá hoại các nỗ lực hòa bình.

Dù đáp trả bằng biện pháp quân sự, Iran vẫn để ngỏ khả năng kiềm chế xung đột nếu Mỹ tôn trọng các cam kết đã đạt được. Trong tuyên bố mới nhất, IRGC khẳng định việc Washington vi phạm lệnh ngừng bắn là hành động đi ngược Điều 1 của Bản ghi nhớ Islamabad và có nguy cơ dẫn tới việc "chấm dứt hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao".

Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, phát biểu này cho thấy Tehran chưa khép lại cánh cửa đối thoại, song đặt điều kiện tiên quyết là Washington phải chấm dứt các hoạt động quân sự nếu muốn duy trì tiến trình ngoại giao.

Tuy nhiên, cùng với thông điệp để ngỏ đối thoại, IRGC cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn rằng mọi hành động tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả có quy mô lớn hơn. Lực lượng này tuyên bố: "Bất kỳ hành động gây hấn nào của đối phương, dù với bất cứ lý do gì hay nhằm vào bất kỳ mục tiêu nào, đều sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt".