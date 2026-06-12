Iran dọa tấn công các công ty của Elon Musk

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, các công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Elon Musk đang được xem xét để đưa vào danh sách mục tiêu quân sự tiềm năng của nước này.

Vệ tinh Starlink. Ảnh: Geekwire.

Fars, hãng thông tấn bán chính thức, có liên hệ chặt chẽ với Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết “tất cả các lợi ích liên quan đến các khoản đầu tư kinh tế do Elon Musk quản lý trên khắp Tây Á, bao gồm cả các nước Arab và Israel”, đang được xem xét để đưa vào danh sách mục tiêu quân sự của Iran.

Điều này diễn ra sau các báo cáo về việc hệ thống Starlink được sử dụng trong chiến tranh Iran, Fars cho biết.

Những ngày qua, sau khi đụng độ quân sự Mỹ - Iran bùng phát, Iran đã tập kích vào một số nước vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ.

Trong khi đó, thể hiện sự thất vọng với Tổng thống Trump, một nhà đàm phán cấp cao trực tiếp tham gia làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiết lộ rằng ông Trump đã có bản sao đề xuất đàm phán mới nhất nhưng thay vào đó lại chọn cách tấn công.

Nhà đàm phán này nói rằng, “ông Trump hiện đã nắm thỏa thuận trong tay”. Phía Mỹ dự kiến ​​sẽ chuyển đề xuất mới nhất đó cho trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội theo đường lối cứng rắn của Iran. Nhưng thay vào đó, Mỹ lại tiến hành các cuộc tấn công, làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.