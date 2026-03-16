Iran chế giễu ông Trump

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên tiếng chế giễu Mỹ vì vừa yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, vừa phải kêu gọi các đồng minh đến hỗ trợ khơi thông tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông Trump trả lời phóng viên trên chuyên cơ của Tổng thống ngày 15/3. Ảnh: Reuters.

Ông Araghchi nói: “Họ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và liên tục lặp lại yêu cầu đòi chúng tôi đầu hàng vô điều kiện. Hôm nay, sau khoảng 15 ngày kể từ khi chiến tranh bắt đầu, họ lại quay sang các quốc gia khác để nhờ hỗ trợ bảo đảm an ninh, giữ cho eo biển Hormuz mở cửa.

Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển này vẫn đang mở. Nó chỉ đóng đối với kẻ thù của chúng tôi, đóng với những quốc gia đã tiến hành hành động xâm lược bất công chống lại đất nước chúng tôi”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến với Israel và Mỹ lâu chừng nào cần thiết.

“Tôi nghĩ đến thời điểm này họ đã rút ra bài học và hiểu được họ đang đối mặt với một quốc gia như thế nào, một quốc gia không ngần ngại tự vệ và sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến, dù nó có thể đưa tới đâu. Chúng tôi sẵn sàng đưa cuộc chiến đi xa tới mức cần thiết”, ông Araghchi nói trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Iran.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cũng lên tiếng cho biết eo biển Hormuz “không bị đóng”, nhưng đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”.

Ông Baghaei nói: “Các bên không tham gia vào hành động xâm lược quân sự chống lại Iran vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz, với sự phối hợp và cho phép của lực lượng vũ trang của chúng tôi.

Không quốc gia ven biển nào trong hoàn cảnh như chúng tôi hiện nay lại cho phép tàu và phương tiện của đối phương đi lại bình thường, để họ tăng cường sức mạnh và tiến hành các hành động gây hấn chống lại chúng tôi. Mỹ, Israel và những nước ủng hộ họ đương nhiên không thể sử dụng eo biển Hormuz”.

Ngoài ra, ông Baghaei khẳng định Iran chưa từng tin tưởng Mỹ trong quá trình đàm phán. Iran bước vào các cuộc thương lượng với “sự cảnh giác cao độ và sự thiếu tin tưởng tuyệt đối” dành cho Mỹ. Iran đồng ý tham gia đàm phán chỉ để cho thấy họ không ngần ngại trước hoạt động này.

Cùng thời điểm, quân đội Iran cũng phát đi cảnh báo: Các căn cứ hải quân có sự đồn trú của lính Mỹ tại Biển Đỏ sẽ bị coi là “mục tiêu tiềm tàng” trong tình hình chiến sự. Đây là lần đầu tiên Tehran đưa ra lời đe dọa rõ ràng nhằm vào sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Biển Đỏ.

Theo hãng tin Fars News Agency, bộ chỉ huy quân sự của Iran cho biết sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford tại Biển Đỏ là mối đe dọa đối với Iran.

“Do đó, các trung tâm hậu cần và dịch vụ hỗ trợ cho tàu sân bay này tại Biển Đỏ đều sẽ bị lực lượng vũ trang Iran coi là mục tiêu tiềm tàng”, tuyên bố nêu rõ.

Biển Đỏ có nhiều cảng của Saudi Arabia, nơi đây xử lý hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và vận tải thương mại rất nhộn nhịp. Trong bối cảnh lưu thông qua eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, Saudi Arabia đang **tăng cường xuất khẩu dầu từ cảng Yanbu cùng một số cảng khác nằm trên bờ Biển Đỏ.