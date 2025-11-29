Liên đoàn bóng đá Iran tuyên bố không dự lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington D.C., sau khi Mỹ không cấp đủ thị thực cho đoàn đại biểu.

Iran bất ngờ tẩy chay lễ bốc thăm World Cup 2026.

Iran trở thành đội tuyển đầu tiên tuyên bố rút khỏi lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026, diễn ra vào tuần tới tại Kennedy Center. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến việc Mỹ không đảm bảo cấp visa cho năm thành viên phái đoàn dự kiến sang dự sự kiện. Điều gây chú ý hơn: phía Iran khẳng định Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng hứa điều ngược lại.

Theo người phát ngôn Amir Mehdi Alavi, liên đoàn đã liên lạc liên tục với FIFA trong hai ngày qua và thông báo rằng họ sẽ không đến Washington vì “quy trình đã lệch khỏi tinh thần thể thao”. Iran cho rằng những quyết định liên quan đến thị thực là mang tính chính trị, đi ngược lại lời cam kết trước đó của FIFA.

Sự việc càng gây tranh cãi bởi Infantino được cho là đã trực tiếp trấn an tuyển Iran khi khẳng định đoàn sẽ được tạo điều kiện từ lễ bốc thăm cho đến lúc đội kết thúc hành trình tại World Cup. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không có gì đảm bảo phái đoàn, bao gồm cả giám đốc an ninh và giám đốc điều hành, những người phải tham gia các hội thảo bắt buộc, sẽ nhận đủ thị thực.

Iran giành vé dự World Cup 2026 từ tháng 3 và nằm ở nhóm hạt giống số 2. Việc không có đại diện trong lễ bốc thăm không ảnh hưởng đến suất dự giải, nhưng tạo nên áp lực mới lên FIFA trong bối cảnh các vấn đề chính trị, ngoại giao tiếp tục len vào bóng đá.

Chủ tịch Liên đoàn Iran, ông Mehdi Taj, cũng yêu cầu FIFA “gây sức ép để phía Mỹ dừng hành vi mang tính chính trị”. Trong khi đó, FIFA cho biết họ đang “theo dõi nghiêm túc vụ việc”.

Với căng thẳng chưa được giải quyết, lễ bốc thăm World Cup 2026 đang đứng trước một tầng ý nghĩa mới, nơi câu chuyện ngoài sân cỏ đột ngột lấn át bóng đá.