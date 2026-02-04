Iran bắt 140 người nước ngoài kích động biểu tình

Ngày 3/2, lực lượng an ninh tại khu vực miền Trung Iran bắt giữ tổng cộng 139 người nước ngoài, trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình bạo loạn từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 1/2026.

Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Iran trong những ngày biểu tình vừa qua. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Tasnim, cảnh sát trưởng thành phố Yazd, miền Trung Iran, ông Ahmad Negahban cho biết, những người nước ngoài bị bắt giữ vì đã tham gia việc tổ chức, kích động và trực tiếp tiến hành các hành động bạo loạn.

Trong một số trường hợp, những người nước ngoài này đã liên lạc với các mạng lưới ở bên ngoài lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp quốc tịch cụ thể của các đối tượng bị bắt giữ, cũng như biện pháp xử lý những đối tượng này. Tổng số người nước ngoài bị bắt giữ trên toàn lãnh thổ Iran, cũng không được đề cập.

Trước đó, giới chức Iran thông báo hơn 3.000 người đã bị sát hại trong chiến dịch biểu tình bạo loạn mà nước này cáo buộc là do Mỹ và Israel kích động, diễn ra từ ngày 28/12/2025 đến hết tuần đầu tháng 1/2026. Phần lớn nạn nhân là nhân viên an ninh và dân thường.