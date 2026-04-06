Iran bác đề xuất 45 ngày ngừng bắn, yêu cầu đình chiến hoàn toàn

Tehran đề xuất kế hoạch 10 điểm vượt khuôn khổ ngừng bắn, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực, bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ trừng phạt và tái thiết đất nước Iran.

Người dân cầm ảnh Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khanemai trên đường phố Iran. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 6/4, đưa tin, Iran đã gửi phản hồi tới Pakistan về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo đó, Iran không chấp nhận ngừng bắn nhưng nhấn mạnh “cần chấm dứt chiến tranh một cách lâu dài, tôn trọng các điều kiện của Iran”.

Nước này cũng đưa ra một loạt yêu cầu, gồm chấm dứt xung đột trong khu vực, thiết lập cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo Al Jazeera, giới chức Iran thể hiện không thể chấp nhận ngừng bắn “dựa trên kinh nghiệm trước đây” với Mỹ. Iran muốn một kế hoạch hòa bình cho toàn bộ khu vực, bao gồm tất cả các xung đột đang diễn ra hiện nay.

Tehran đề xuất xây dựng một cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, coi đây là một phần trong giải pháp tổng thể.

Đồng thời, phía Iran nhấn mạnh rằng từ những kinh nghiệm trước đây với Mỹ, họ không thể chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà muốn một thỏa thuận toàn diện và khác biệt hoàn toàn. Cách Tổng thống Donald Trump xử lý đề xuất này sẽ là câu hỏi lớn trong thời gian tới.

Trước đó, các quốc gia trong khu vực đã nỗ lực làm trung gian, tìm cách chấm dứt xung đột tại Iran và đã soạn thảo một đề xuất kêu gọi ngừng bắn 45 ngày và mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa leo thang mạnh.

Trước khi chiến sự bùng phát, Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng ông Trump “cuối cùng đã ra lệnh ném bom bàn đàm phán”.

Những ngày sau đó, cả hai bên đều bác bỏ khả năng thương lượng chấm dứt xung đột, nhưng đến cuối tháng trước, lập trường của Washington dường như có thay đổi.

Phía Mỹ nói gì

Sau nhiều tuần hạ thấp khả năng ngừng bắn, ngày 23/3, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có “các cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả” nhằm hướng tới chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Trung Đông.

Ông cho biết Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các cố vấn Steve Witkoff và Jared Kushner tham gia, nhưng không nêu rõ đầu mối phía Iran.

Sau những phản hồi mơ hồ từ Tehran, ông Trump tỏ ra sốt ruột, ngày 26/3, ông cảnh báo Iran phải “nghiêm túc ngay trước khi quá muộn”. Từ đó đến nay, ông tiếp tục đưa ra nhiều lời đe dọa, trong đó có việc Iran sẽ “sống trong địa ngục” nếu không mở lại eo biển Hormuz trước hạn chót.

Iran phản ứng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei ngày 6/4 bác bỏ ý tưởng ngừng bắn tạm thời, cho rằng điều này chỉ giúp Mỹ và Israel có thời gian chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến sự.

Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn việc tái diễn”. Iran nhiều lần phủ nhận đang đàm phán với Mỹ, bất chấp các tuyên bố từ phía Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei. Ảnh: BNG Iran

Trước đó, ngày 24/3, ông Baghaei đặt câu hỏi: “Ai có thể tin các tuyên bố về ngoại giao hay trung gian hòa giải của Mỹ là đáng tin, khi chính họ khởi động cuộc chiến này và vẫn tiếp tục tấn công chúng tôi?”.

Một ngày sau, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Mỹ đã gửi nhiều thông điệp qua “các nước thân thiện”, nhưng nhấn mạnh đó chưa thể coi là đàm phán.

Nỗ lực của Pakistan và các nước

Ngày 23/3, khi ông Trump lần đầu nói Mỹ và Iran đang thảo luận chấm dứt chiến tranh, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Islamabad “sẵn sàng đăng cai đối thoại”. Hai ngày sau, các quan chức Mỹ xác nhận đang thu xếp một cuộc gặp tại Pakistan để tìm lối thoát cho xung đột.

Pakistan cũng chuyển tới Iran một kế hoạch 15 điểm do Washington đề xuất, đề cập các vấn đề như chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia cũng đang tham gia nỗ lực trung gian nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến.

