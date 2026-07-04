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Công nghệ Mobile

iPhone không còn như trước

  • Thứ bảy, 4/7/2026 09:10 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Thay đổi mới trên iOS 27 cho thấy Apple đang ưu tiên Siri AI, song điều này có thể khiến người dùng iPhone phải làm quen với thao tác đã quen thuộc nhiều năm.

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Thao tác vuốt xuống để xem trung tâm thông báo được thay thế bằng Siri AI. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang tạo ra một thay đổi đáng chú ý trên iOS 27 và iPadOS 27. Khi người dùng bật Siri AI, thao tác vuốt xuống từ mép trên màn hình sẽ không còn hoạt động như trước. Đây là thay đổi có thể ảnh hưởng tới thói quen sử dụng iPhone và iPad đã tồn tại hơn một thập kỷ.

Từ iOS 5 ra mắt năm 2011, Apple đã đưa Trung tâm thông báo (Notification Center) lên iPhone và iPad. Đây là nơi tập hợp thông báo từ nhiều ứng dụng. Người dùng có thể mở khu vực này bằng thao tác vuốt xuống từ mép trên màn hình.

Trên iOS 27, Apple vẫn giữ cách mở khu vực này như cũ theo mặc định. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi Siri AI được kích hoạt. Khi đó, thao tác vuốt xuống từ vùng giữa mép trên sẽ được dùng để gọi Siri AI. Đây vốn là khu vực nhiều người dùng để mở thông báo.

Theo 9to5Mac, người dùng vẫn có thể mở trung tâm thông báo nhưng thao tác này sẽ được chuyển sang góc trên bên trái màn hình. Khi mở, các thông báo cũng xuất hiện từ phía góc trái. Cách hiển thị này giúp người dùng nhận ra rằng khu vực dành cho tính năng đã nhỏ hơn trước.

Thay đổi mới cho thấy Apple đang ưu tiên Siri AI trong trải nghiệm mới. Phần lớn mép trên màn hình được dành cho trợ lý ảo này. Trong khi đó, trung tâm thông báo bị thu hẹp về bên trái, trong khi trung tâm điều khiển vẫn nằm ở góc trên bên phải.

Đây không phải lần đầu Apple điều chỉnh thao tác vuốt trên iPhone. Trước đây, khi iPhone X ra mắt, trung tâm điều khiển đã được chuyển từ thao tác vuốt lên từ cạnh dưới sang vuốt xuống từ góc trên bên phải. Sau đó, Táo khuyết đã đồng bộ cách dùng này trên nhiều thiết bị.

Với người dùng, thay đổi lớn nhất không nằm ở tính năng mới. Nó nằm ở thói quen thao tác, khi một cử chỉ đơn giản có thể ảnh hưởng tới cách nhiều người dùng iPhone và iPad tương tác với thiết bị mỗi ngày.

Apple có lý do để ưu tiên Siri AI. Công ty đang muốn biến trợ lý này thành một phần quan trọng hơn trong hệ điều hành. Việc đặt Siri AI ở vị trí dễ thấy nhất cho thấy tham vọng đó.

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