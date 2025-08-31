iPhone 'gánh' smartphone toàn cầu năm 2025

Lượng xuất xưởng iPhone của Apple dự kiến sẽ tăng gần 4% trong năm 2025, kéo theo toàn bộ ngành công nghiệp smartphone toàn cầu dự kiến sẽ đi ngang hoặc suy giảm.

Số lô hàng iPhone xuất xưởng trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng 3,9%. Ảnh: MacRumors.

Công ty nghiên cứu thị trường IDC đã nâng dự báo toàn cầu về số lô hàng smartphone xuất xưởng trong năm 2025 dự kiến đạt mốc tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm trước lên 1,24 tỷ chiếc điện thoại. Trước đó, dự báo của IDC hồi tháng 5 chỉ là 0,6%.

iPhone được cho là động lực chính đằng sau sự gia tăng này, khi thương hiệu này hiện được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng 3,9% trong năm 2025. Báo cáo của IDC cũng nhấn mạnh, nếu không có Apple, thị trường smartphone toàn cầu sẽ đi ngang hoặc suy giảm.

Sức bền của iPhone đối lập với doanh số bán hàng của Android đang suy yếu, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc.

IDC nhận định nhờ các chương trình thu cũ đổi mới, các gói trả góp và sự trung thành của người dùng đã giúp Táo khuyết duy trì các đợt nâng cấp, trong bối cảnh nhiều người dùng đang dùng điện thoại trong 4 năm hoặc hơn.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết hầu hết khách hàng của iPhone đang gắn bó với hệ điều hành iOS, một yếu tố đã giúp Apple mở rộng thị phần ngay cả khi các nhà sản xuất khác theo đuổi khối lượng chi phí thấp hơn.

Sắp tới, Táo khuyết lần đầu tiên dự định thực hiện những thiết kế lớn cho iPhone liên tiếp trong 3 năm, theo Bloomberg. Trong khi các đối thủ chuyển hướng tập trung nhiều vào AI, Táo Khuyết sẽ rời bỏ vùng an toàn, làm mới dòng điện thoại chủ lực của mình.

Thay đổi đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây, khi dòng iPhone 17 Air sẽ thay thế 16 Plus. Sản phẩm này đi theo chiến lược của dòng laptop MacBook Air mà Apple lần đầu tiên áp dụng vào năm 2008, là mỏng, nhẹ hơn và dễ dàng tiếp thị ngay lập tức.