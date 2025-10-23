iPhone 17 tiếp tục vượt kỳ vọng

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ đối với dòng iPhone 17 đang tiếp tục và vượt qua mọi kỳ vọng của phố Wall.

Giới phân tích nhận định nhu cầu dòng iPhone 17 cao hơn kỳ vọng. Ảnh: Tom's Guide.

Theo AppleInsider, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định nhu cầu đối với iPhone 17 series sẽ còn tiếp tục tăng và có thể kéo dài đến cuối năm 2025.

Morgan Stanley cũng lưu ý iPhone Air đã cháy hàng ở Trung Quốc, và các báo cáo từ Ấn Độ cho thấy mức tăng trưởng trên 10% của iPhone 17 series so với iPhone 16 series.

Thêm vào đó, thời gian chờ hàng đối với dòng iPhone 17 cũng dài hơn so với iPhone 16, tại cùng thời điểm năm 2024.

Cụ thể, tại Trung Quốc, thời gian chờ của iPhone Air dài hơn 10,5 ngày so với iPhone 16 Plus năm 2024. Nguồn tin của Morgan Stanley dự đoán số lượng đơn đặt hàng iPhone 17 có thể đạt tới 95 triệu chiếc trong nửa cuối năm 2025.

Trước đó vào giữa tháng 9, nhà phân tích Ming-Chi Kuo tuyên bố nhu cầu với dòng iPhone 17 khá mạnh, lượng đơn đặt trước vượt qua iPhone 16 dựa trên sản lượng và thời gian giao hàng nhanh chóng kéo dài.

“Xét về tổng khối lượng sản xuất trong quý III, dòng iPhone 17 cao hơn khoảng 25% so với iPhone 16 cùng kỳ năm ngoái, nhưng thời gian giao hàng chỉ kéo dài một tuần, cho thấy nhu cầu đặt trước 3 mẫu mạnh hơn”, Kuo nhấn mạnh.

Tính từng model, nhu cầu mạnh nhất vẫn thuộc về iPhone 17 Pro Max. Trong quý III, sản lượng thiết bị cao hơn khoảng 60% so với bản tiền nhiệm nhưng thời gian giao hàng tương tự.

Được Apple ra mắt ngày 9/9, iPhone 17 Pro nâng cấp đáng kể chip xử lý, camera và thiết kế. Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu màn hình 120 Hz, camera selfie cải tiến so với bản tiền nhiệm.