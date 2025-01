iPhone 17 sẽ đắt chưa từng có

Đã có những dấu hiệu cho thấy giá bán sẽ tăng đáng kể với dòng iPhone 17, dự kiến được Apple ra mắt trong năm 2025.

Lượng iPhone xuất xưởng trong năm nay có thể giảm 8-10% so với kế hoạch đề ra ban đầu. Ngay cả với sự xuất hiện của iPhone SE 4 trong quý I/2025, doanh số các dòng smartphone của Táo khuyết dự kiến giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, doanh số iPhone năm 2024 cũng giảm 2% trong bối cảnh Apple Intelligence chưa đủ sức thu hút người dùng.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều tin tức chưa khả quan, dòng iPhone 17 cao cấp ra mắt trong năm 2025 có thể sẽ mang mức giá đắt hơn nhiều.

Nhu cầu với các mẫu iPhone đắt tiền

Các phiên bản iPhone Pro luôn được ưa chuộng và xu hướng này vẫn tiếp tục ngay cả với iPhone 16, bất chấp việc Apple đã cải thiện đáng kể phiên bản tiêu chuẩn.

Cụ thể, theo báo cáo mới từ công ty nghiên cứu Counterpoint, các mẫu Pro ngày càng được ưa chuộng hơn.

"Lượng iPhone bán ra có giảm, nhưng người tiêu dùng đang chuyển hướng sang các mẫu cao cấp nhất của Apple, giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm. Ở các thị trường như Trung Quốc, tỷ lệ mua các thiết bị thuộc dòng Pro tăng mạnh. Chẳng hạn, trong quý IV/2023, tỷ lệ doanh số của iPhone Pro và Pro Max chiếm khoảng 40-50%, nhưng đến quý IV/2024, con số này có thể vượt quá 50%", nhà phân tích Ivan Lam nhận xét về doanh số iPhone năm 2024.

Nhu cầu ngày càng lớn đối với các mẫu iPhone cao cấp khiến đây là thời điểm thích hợp để Apple tăng giá. Ngoài ra, iPhone 17 Pro cũng sẽ là một sản phẩm đáng chú ý với những nâng cấp ấn tượng.

Kể từ dòng iPhone 14 Pro ra mắt vào năm 2022, Apple đã giới thiệu tính năng Dynamic Island - phần khuyết màn hình có thể biến đổi hình dạng và mở rộng để hiển thị thông báo, cửa sổ ứng dụng.

Ảnh dựng iPhone 17 Pro với lỗ khuyết Dynamic Island được thu gọn hơn. Ảnh: My Drivers.

Tính năng này giúp phần màn hình quanh camera trước và cảm biến Face ID trở nên hữu ích hơn so với phần khoét "tai thỏ" trên các mẫu iPhone cũ.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Táo khuyết vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào về camera trước. Theo những ảnh dựng mới xuất hiện, thay đổi có thể sẽ xuất hiện ở iPhone 17 Pro.

Cụ thể, trang My Drivers của Trung Quốc cho biết nhiều nguồn tin đã xác nhận Apple sẽ trang bị công nghệ cảm biến tiệm cận "metalens" để thu gọn kích thước Face ID, giúp lỗ khuyết Dynamic Island nhỏ hơn.

Trong quá khứ, Apple từng trang bị dải khuyết trên màn hình cho iPhone X, và cũng thu nhỏ kích thước kể từ iPhone 13.

Thậm chí, một nguồn tin rò rỉ còn tạo ra ảnh dựng iPhone 17 Pro mặt trước dựa trên thông tin này, với lỗ khuyết Dynamic Island nhỏ hơn iPhone 16 Pro hiện tại.

Trái ngược với các ống kính truyền thống mà các nhà sản xuất smartphone đang sử dụng, Metalens hay ống kính Metasurface là một ống kính quang học sử dụng vật liệu có cấu trúc nano thay vì dựa vào độ cong của bề mặt để điều chỉnh ánh sáng.

Vật liệu này phẳng và nhẹ, cho phép Apple giải phóng không gian bằng cách thay thế các thấu kính truyền thống cồng kềnh cùng những thành phần quang học khác.

Bên cạnh thiết kế camera trước, dựa trên tin đồn, iPhone 17 Pro có thể chuyển sang khung nhôm. Theo đó, nguồn tin của The Information cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ chuyển sang khung nhôm.

Phân khúc siêu cao cấp

Bên cạnh việc người dùng ngày càng chuộng các mẫu iPhone đắt tiền, sự xuất hiện của mẫu iPhone 17 Air cũng là một dấu hiệu khác cho thấy giá bán sẽ tăng trong năm nay.

iPhone 17 Air được cho là sẽ thay thế dòng Plus trong danh mục sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nó sẽ có cùng mức giá.

Ảnh dựng iPhone 17 Air dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Ban đầu, có tin đồn rằng iPhone 17 Air sẽ là một mẫu siêu cao cấp, thậm chí còn đắt hơn dòng Pro. Nhưng theo các báo cáo gần đây, nó sẽ có giá thấp hơn Pro, nhưng vẫn không phải là một thiết bị "dễ tiếp cận".

Mẫu iPhone này được cho là sẽ có thiết kế siêu mỏng, làm cho nó trở thành phiên bản iPhone 17 hấp dẫn nhất.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, mẫu iPhone 17 siêu mỏng (tạm gọi iPhone 17 Air) dự kiến ra mắt cuối năm nay sẽ chỉ mỏng 5,5 mm ở vị trí mỏng nhất.

Nếu thông tin chính xác, iPhone 17 Air sẽ là smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, vượt qua kỷ lục của iPhone 6 (6,9 mm). Để so sánh, con số 5,5 mm mỏng hơn khoảng 30% so với iPhone 6/6 Plus, và 33% so với iPhone 16 Pro/16 Pro Max.

Kuo nhấn mạnh mức 5,5 mm được ghi nhận tại điểm mỏng nhất, đồng nghĩa cụm camera sau có thể lồi lên. Dựa trên tin đồn, iPhone 17 Air dự kiến chỉ có một camera sau 48 MP.

Do thiết kế mỏng, iPhone 17 Air bị cắt giảm thông số so với dòng Pro. Ngoài việc dùng một camera sau, thiết bị nhiều khả năng chỉ có một loa ngoài, dùng chip A19 thay vì A19 Pro. Dù vậy, Kuo dự đoán Apple vẫn sẽ “tính giá cao”.

“Tuy sản lượng ban đầu của iPhone 17 siêu mỏng cao hơn mẫu Plus, chừng đó vẫn chưa đủ thúc đẩy doanh số iPhone. Mấu chốt là vài linh kiện bị giảm thông số nhưng giá vẫn duy trì cao, trải nghiệm người dùng tương tự iPhone hiện tại”, Kuo viết thêm.

Với chiến lược định giá của Apple, hãng sẽ khó có khả năng để lỡ cơ hội tăng doanh thu với một sản phẩm được kỳ vọng cao như iPhone 17 Air.

iPhone 17 có thể đánh dấu cột mốc lớn của Apple. Ảnh: How-To Geek.

Xét cả hai yếu tố trên, 9to5Mac cho rằng rất có thể Apple sẽ tăng giá các mẫu iPhone 17. Ngoại lệ duy nhất có thể là iPhone 17 tiêu chuẩn, vì dòng này vốn không phổ biến bằng các mẫu cao cấp và sẽ chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ iPhone SE 4.

Cụ thể, trang này dự đoán giá bán iPhone 17 sẽ là 799- 849 USD , 999 USD với iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro có giá 1.099 USD và cuối cùng là iPhone 17 Pro Max với múc giá lên tới 1.299 USD .

Nói cách khác, Táo khuyết có thể tăng giá dòng Pro và Air thêm 100 USD , trong khi iPhone 17 bản tiêu chuẩn có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ.

Mặc dù trong những năm gần đây, Apple vẫn duy trì mức giá ổn định cho dòng iPhone cao cấp bất chấp lạm phát và biến động kinh tế, nhưng có vẻ như năm 2025 sẽ là thời điểm hãng thay đổi chiến lược này.