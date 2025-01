CEO Nvidia sắp đến Trung Quốc giữa ‘tâm bão’

CEO Nvidia sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này, ghé thăm các thành phố lớn giữa thời điểm chính phủ Bắc Kinh đang điều tra hoạt động của công ty tại đây, còn Washington áp đặt các hạn chế mới về xuất khẩu chip AI ra nước ngoài.

Theo nguồn tin thân cận của Bloomberg, Huang sẽ có mặt tại Thâm Quyến vào khoảng ngày 15/1 để tham dự lễ mừng Tết Nguyên đán thường niên của nhân viên Nvidia tại đây. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2.

Ngoài Thâm Quyến, đồng sáng lập Nvidia còn dự kiến đến Thượng Hải và Bắc Kinh. Cuối tuần này, ông sẽ bay tới Đài Bắc, theo một nguồn tin khác am hiểu về kế hoạch di chuyển của ông.

Chuyến đi của Huang diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Nvidia. Công ty này đang bị lôi kéo vào cuộc xung đột công nghệ Mỹ-Trung bởi đây là nhà sản xuất chip hàng đầu cho phát triển AI. Trong tuần này, Nhà Trắng đã công bố các hạn chế mới, ngăn cản việc bán chip AI tiên tiến của Nvidia và các công ty cùng ngành. Nvidia chỉ trích các biện pháp này, cảnh báo rằng chúng sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của Mỹ.

Đồng thời, các nhà chức trách Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền liên quan đến một thương vụ mua lại từ 4 năm trước, thời điểm đó đã được chấp thuận. Cuộc điều tra có thể gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc. Công ty vốn đã bị ảnh hưởng bởi các hạn chế trước đó của Mỹ đối với các chip huấn luyện AI cao cấp.

Là một trong những CEO bận rộn nhất trên các diễn đàn quốc tế, Jensen Huang có thể vẫn thay đổi kế hoạch của mình, theo Bloomberg. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông có gặp gỡ các quan chức Trung Quốc trong chuyến đi này hay không.

Một năm trước, ông đã có chuyến thăm tương tự. Ông gặp gỡ nhân viên tại một số thành phố Trung Quốc nhưng không tham gia các cuộc họp công khai với các quan chức. Huang cũng dự kiến đến Đài Bắc trong tuần này với mục đích tương tự, nguồn tin tiết lộ.

Đại diện Nvidia từ chối bình luận về chuyến đi của ông.

Thông thường, các công ty nước ngoài sẽ cử lãnh đạo cấp cao đến đàm phán với quan chức Trung Quốc khi họ đối mặt với các cuộc điều tra chống độc quyền. Đơn cử như các giám đốc cấp cao của Qualcomm đã nhiều lần đến Bắc Kinh để giải quyết cuộc điều tra về các hành vi độc quyền của hãng thiết kế chip Mỹ này cách đây gần một thập kỷ.

Từ lâu Nvidia đã quan tâm đến việc mở rộng kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Theo hồ sơ công ty, Nvidia đạt doanh thu 5,4 tỷ USD tại Trung Quốc và Hong Kong trong quý kết thúc vào tháng 10/2024.

Hãng công nghệ Mỹ này đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên mới tại Trung Quốc trong năm 2024 nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, chủ yếu tập trung vào các công nghệ lái xe tự hành, theo Bloomberg đưa tin tháng trước.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).