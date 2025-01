ChatGPT nghĩ gì về bài phát biểu nhậm chức của ông Trump

So với các tổng thống trước đây, bài phát biểu của Trump vẫn giữ phong cách cá nhân rõ nét, khác biệt so với sự chặt chẽ và ý nghĩa sâu sắc trong bài phát biểu của Barack Obama hay sự lạc quan và nhấn mạnh "tự do"của George W. Bush. Ảnh: New York Times.