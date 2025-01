iPhone 17 Air mỏng đến mức nào

Tin đồn mới nhất khẳng định iPhone 17 Air chỉ mỏng 5,5 mm và không còn khay SIM vật lý.

Ảnh dựng iPhone 17 Air dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, mẫu iPhone 17 siêu mỏng (tạm gọi iPhone 17 Air) dự kiến ra mắt cuối năm nay sẽ chỉ mỏng 5,5 mm ở vị trí mỏng nhất.

Nếu thông tin chính xác, iPhone 17 Air sẽ là smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, vượt qua kỷ lục của iPhone 6 (6,9 mm). Để so sánh, con số 5,5 mm mỏng hơn khoảng 30% so với iPhone 6/6 Plus, và 33% so với iPhone 16 Pro/16 Pro Max.

Kuo nhấn mạnh mức 5,5 mm được ghi nhận tại điểm mỏng nhất, đồng nghĩa cụm camera sau có thể lồi lên. Dựa trên tin đồn, iPhone 17 Air dự kiến chỉ có một camera sau 48 MP.

Theo MacRumors, có nhiều thông tin trái chiều về độ mỏng của iPhone 17 Air. Tháng 11/2024, The Information cho biết sản phẩm mỏng khoảng 5-6 mm.

Một tháng sau, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg dự đoán iPhone 17 Air mỏng hơn khoảng 2 mm so với iPhone 16 Pro, khoảng 6,25 mm.

Dù vậy, đây có thể không phải sản phẩm mỏng nhất của Apple. iPad Pro 13 inch M4 đang giữ kỷ lục với độ mỏng 5,1 mm. Trong khi đó, iPod nano thế hệ gần nhất mỏng 5,4 mm.

Trong bài viết mới nhất, Kuo cho biết iPhone 17 Air không có khe SIM vật lý mà chỉ dùng eSIM. Dựa trên tin đồn, toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ loại bỏ khay SIM tại nhiều quốc gia hơn.

Model dự kiến sản xuất hàng loạt từ nửa cuối năm, ra mắt cùng thời điểm với iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max. Năm nay, dòng Plus sẽ không xuất hiện.

“Cùng với iPhone gập, chiếc iPhone siêu mỏng (phần mỏng nhất khoảng 5,5 mm) dự kiến sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm theo kế hoạch sẽ không hỗ trợ SIM vật lý bởi thiết kế mỏng và có thể chỉ hỗ trợ eSIM.

Do thị trường Trung Quốc hiện không ủng hộ smartphone chỉ hỗ trợ eSIM, động thái này có thể gây bất lợi cho đà xuất xưởng của Apple nếu thiết kế 2 mẫu máy không thay đổi”, Kuo nhấn mạnh.

Do thiết kế mỏng, iPhone 17 Air bị cắt giảm thông số so với dòng Pro. Ngoài việc dùng một camera sau, thiết bị nhiều khả năng chỉ có một loa ngoài, dùng chip A19 thay vì A19 Pro. Dù vậy, Kuo dự đoán Apple vẫn sẽ “tính giá cao”.

“Tuy sản lượng ban đầu của iPhone 17 siêu mỏng cao hơn mẫu Plus, chừng đó vẫn chưa đủ thúc đẩy doanh số iPhone. Mấu chốt là vài linh kiện bị giảm thông số nhưng giá vẫn duy trì cao, trải nghiệm người dùng tương tự iPhone hiện tại”, Kuo viết thêm.

Những thông số đồn đoán khác trên iPhone 17 Air gồm màn hình 6,6 inch, RAM 8 GB hỗ trợ Apple Intelligence, modem 5G do Táo khuyết tự phát triển.