Chờ đợi gì ở Apple năm 2025?

iPhone 17 Air (tháng 9/2025). Dựa trên tin đồn, Apple có thể giới thiệu iPhone 17 siêu mỏng. Thiết bị dự kiến dùng màn hình 6,6 inch 120 Hz, mỏng hơn khoảng 2 mm so với iPhone 16 Pro, dao động từ 6-6,25 mm. Để so sánh, smartphone mỏng nhất hiện tại của Apple là iPhone 6 (6,9 mm). Model này có thể trang bị camera sau 48 MP, modem 5G do công ty tự phát triển, giá bán nằm giữa iPhone 16 và 16 Pro. Ảnh: 9to5Mac.