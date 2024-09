Những nâng cấp quan trọng trên iPhone 16

Chip xử lý mới. Dựa trên tin đồn, iPhone 16 và 16 Plus có thể trang bị chip xử lý A18, do TSMC sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ 2. Còn gọi là N3E, quy trình này có chi phí vận hành thấp nhưng năng suất cao hơn so với dây chuyền 3 nm thế hệ đầu tiên, được sử dụng để sản xuất chip A17 Pro trên iPhone 15 Pro.