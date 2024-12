'Cú lừa' chip của Huawei trên Mate 70

Chip trên Mate 70 Pro Plus, mẫu điện thoại cao cấp mới được Huawei ra mắt thực chất vẫn được sản xuất dựa trên tiến trình 7 nm tương tự mẫu Mate 60 Pro.

Dòng Huawei Mate 70 được giới thiệu tại Trung Quốc ngày 26/11 với các mẫu Mate 70, 70 Pro, 70 Pro+ và 70 RS.

Tại sự kiện ra mắt, CEO bộ phận kinh doanh tiêu dùng Richard Yu nhấn mạnh đây là “những thiết bị Mate mạnh nhất lịch sử”. Song, thông tin liên quan đến sức mạnh hay thông số của con chip do Huawei tự phát triển lại bị giữ kín.

Theo phát hiện mới nhất từ việc tháo rời linh kiện, con chip trên Mate 70 thực tế không khác nhiều so với chip của Mate 60 Pro, báo hiệu sự chậm lại trong tiến trình phát triển công nghệ của hãng Trung Quốc này.

Bình mới rượu cũ

Theo các nhà nghiên cứu tại TechInsights, con chip Kirin 9020 trong mẫu flagship năm nay do Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) sản xuất dựa trên tiến trình 7 nm, tương tự bộ xử lý của Mate 60 Pro vào năm ngoái

"Chúng tôi mong đợi sẽ tìm thấy chipset Kirin 9100 trong dòng Mate 70, được đồn đoán là do SMIC sản xuất bằng công nghệ tiến trình 5 nm. Tuy nhiên, thay vào đó chúng tôi chỉ tìm thấy Kirin 9020 cũng do SMIC sản xuất nhưng với tiến trình 7 nm", TechInsights viết trong báo cáo phân tích phần cứng Mate 70 Pro Plus.

Về mặt công nghệ, điều này có nghĩa là Huawei đã đi chậm hơn khoảng 5 năm so với công ty dẫn đầu ngành là TSMC.

Cận cảnh linh kiện bên trong của Mate 70 Pro Plus sau khi tháo rời. Ảnh: TechInsights.

Hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới lần đầu tiên tung ra chip tiến trình 7 nm vào năm 2018 và phát hành phiên bản thứ hai của sản phẩm vào năm 2019. Hiện tại, TSMC đang sản xuất thương mại chip 3 nm, và dự kiến đưa tiến trình 2 nm vào sản xuất số lượng lớn trong năm 2025.

Trước đó, vào năm 2023, Huawei làm ngành công nghiệp bán dẫn phải choáng váng khi ra mắt Mate 60 Pro với vi xử lý cao cấp Kirin 9000S.

Chiếc điện thoại nhanh chóng trở thành cơn sốt ở đất nước tỷ dân, đánh dấu sự hồi sinh công nghệ của Trung Quốc bất chấp hàng loạt lệnh cấm từ phía Mỹ.

Đây cũng là bước tiến khiến giới công nghệ quốc tế bất ngờ, bởi công ty Trung Quốc chịu sự cấm vận của Mỹ, không thể tiếp cận với các kiến trúc xử lý mới và thiết bị quang khắc tinh vi.

Tuy nhiên, nỗ lực của Huawei để có thêm những đột phá đã gặp phải thách thức. Bloomberg nhận định công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này khó có thể vượt qua tiến trình 7 nm cho đến ít nhất là năm 2026 vì vẫn đang phải tìm kiếm chip silicon mạnh hơn cho smartphone và tác vụ AI.

Trong khi đó, đối tác SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc và là đơn vị sản xuất model Kirin 9000S, đã bị ảnh hưởng nặng nề đối với năng lực sản xuất chip tinh vi sau khi Bộ Thương mại Mỹ gửi hàng chục lá thư tới các nhà cung cấp linh kiện trong nước để thông báo đình chỉ giấy phép bán linh kiện cho nhà máy tiên tiến nhất của SMIC.

Mate 70 của Huawei sở hữu con chip không có nhiều khác biệt so với Mate 60 Pro. Ảnh: Huawei.

Ngoài ra, SMIC còn đang phải đối mặt với các vấn đề về năng suất và độ tin cậy kém với công nghệ hiện tại của hãng, làm lu mờ triển vọng chuyển sang các tiến trình sản xuất tiên tiến hơn.

Thách thức lớn của Huawei

Thậm chí, TechInsights còn cho biết thêm công nghệ chip hiện tại của Huawei cũng không tốt bằng công nghệ mà TSMC giới thiệu cách đây 5 năm, khi hãng lần đầu tiên sử dụng công nghệ sản xuất cực tím hay còn gọi là EUV của ASML.

"So với thiết kế bộ xử lý năm 2019 trong TSMC 7 nm EUV, chipset của Huawei sẽ chậm, tiêu thụ nhiều điện năng và có năng suất thấp hơn", Alexandra Noguera , chuyên gia phân tích mạch tại TechInsights cho biết.

Theo dự đoán của nhà phân tích, doanh số dòng Mate 70 sẽ thấp hơn bản tiền nhiệm Mate 60, lý do đến từ hiệu năng chip xử lý kém hơn đối thủ, rủi ro chuỗi cung ứng gia tăng trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng.

“Dù có những cải tiến về phần cứng và các tính năng AI mới, việc ra mắt trễ và nâng cấp chip nhạt nhòa có thể tác động tiềm năng bán hàng của dòng máy này”, nhà phân tích Peng Peng và Linda Sui từ công ty nghiên cứu bán dẫn TechInsights cho biết.

Richard Yu Chengdong, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei giới thiệu điện thoại Mate 70. Ảnh: Weibo.

Huawei và SMIC được coi là hy vọng lớn nhất của Trung Quốc về khâu sản xuất chip nội địa tiên tiến. Tuy nhiên, với những thông tin mới nhất này, có vẻ cả hai sẽ còn tụt hậu hơn nữa vào năm tới khi TSMC và Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip tiến trình 2 nm.

Đối với các tác vụ trên smartphone, chip của Huawei vẫn cho hiệu suất tốt. Mate 60 năm ngoái đã làm người tiêu dùng ngạc nhiên với hiệu suất mượt mà và đưa Huawei trở lại với tư cách là đối thủ cạnh tranh trên thị trường smartphone cao cấp của Trung Quốc.

Ngoài chip, hãng vẫn giữ được lợi thế đáng kể về công nghệ camera và thậm chí còn phát hành thêm cả HarmonyOS Next. Hệ điều hành này được Huawei kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng lớn thứ 3 trong lĩnh vực di động, bên cạnh iOS của Apple và Android của Google.

Tuy nhiên, nhu cầu sản xuất chip tiên tiến hơn lại đang rất cấp bách trong bối cảnh Huawei đặt mục tiêu cạnh tranh với Nvidia với tư cách là đơn vị cung cấp sức mạnh tính toán cho các nhà phát triển phần mềm tại Trung Quốc

Với việc Nvidia đang vận hành chu kỳ nâng cấp hàng năm cho công nghệ chip của mình, khoảng cách hiệu suất giữa các sản phẩm đến từ nước Mỹ và các sản phẩm thay thế từ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tăng lên đáng kể.