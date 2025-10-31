Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Là một tác phẩm bán chạy toàn cầu với hơn nửa triệu bản đã được tiêu thụ và dịch ra 29 thứ tiếng, cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn từng bước ứng dụng sức mạnh của công nghệ trong tiếp thị. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, đôi khi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, bạn đã có thể truyền tải thông điệp đến đúng đối tượng, vào đúng thời điểm họ quan tâm.

Internet đã thay đổi cách mua xe hơi thế nào?

  Thứ sáu, 31/10/2025 20:38 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Một cách tự nhiên, tôi bắt đầu với một số website của các nhà sản xuất xe lớn. Đó là một sai lầm.

Các nguyên tắc cũ của tiếp thị và PR không hiệu quả trên mạng

Khi viết những dòng này, tôi đang cân nhắc việc mua một chiếc xe hơi mới. Cũng như với hàng tỷ người tiêu dùng khác trên toàn cầu, Internet là nguồn thông tin chính của tôi mỗi khi xem xét mua cái gì đó. Vì vậy, tôi ngồi xuống máy tính và bắt đầu tìm kiếm.

Một cách tự nhiên, tôi bắt đầu với một số website của các nhà sản xuất xe lớn. Đó là một sai lầm. Tại trang chủ của những website này, tôi bị hàng loạt quảng cáo như kiểu truyền hình đập vào mặt. Và hầu hết các thông điệp một chiều này đều tập trung vào giá cả.

Ví dụ, trên website của Chevrolet, dòng tiêu đề toàn chữ in hoa với phông chữ to khổng lồ chiếm gần hết trang hét lên: “Khuyến mãi tháng 4: 0% lãi suất trong 72 tháng khi mua các loại xe SUV phổ biến thanh toán bằng dịch vụ tài chính của GM". Hãng Dodge cũng công bố một ưu đãi tương tự trong sự kiện bán hàng của họ: “KHÔNG CẦN THANH TOÁN HẰNG THÁNG TRONG 90 NGÀY”. Các nhà sản xuất khác cũng đưa ra những chào mời hào nhoáng tương tự.

Quang cao anh 1

Internet thay đổi nhiều thói quen của cả người bán và người mua. Ảnh: AARP.

Tôi chưa định mua xe đâu, xin cảm ơn! Tôi chỉ mới nghiên cứu thôi. Các website này và hầu hết các website khác đều cho rằng tôi đã sẵn sàng mua xe ngay bây giờ. Nhưng thực sự tôi chỉ muốn tìm hiểu. Hiển nhiên tôi sẽ xem các đồ họa, ảnh động, quảng cáo truyền hình, ảnh chụp đẹp đẽ và ưu đãi tài chính trên các website này, nhưng gần như không có gì khác cả.

Tôi tìm kiếm một số điểm đặc trưng trên các website này nhưng không tìm thấy gì nhiều, bởi vì các website xe hơi thể hiện về tổ chức của họ như những tập đoàn vô danh, vô diện. Trên thực tế, các website tôi đã xem giống nhau đến mức có thể thay thế cho nhau. Tại mỗi website, tôi cảm thấy như thể tôi đang được tiếp thị với hàng loạt thông điệp được tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc qua các nhóm tập trung. Chỉ là nó không mang lại cảm giác chân thực.

Nếu muốn xem quảng cáo tivi về xe hơi thì tôi đã bật tivi lên rồi. Tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng tất cả các website của các nhà sản xuất xe lớn đều được thiết kế và xây dựng bởi cùng một đại lý quảng cáo nào đó ở Đại lộ Madison*. Các website này đang quảng cáo cho tôi xem, chứ không phải xây dựng mối quan hệ với tôi.

Họ đang cố quyến rũ tôi bằng những thông điệp một chiều, chứ không giáo dục cho tôi về các sản phẩm của công ty. Chà, thật ra thì khi tôi đã truy cập vào website của bạn, bạn không cần phải thu hút sự chú ý của tôi nữa; bởi vì bạn đã có sự chú ý của tôi rồi mà!

Các nhà sản xuất xe hơi bị “nghiện” một kiểu ma túy tiếp thị: quảng cáo truyền hình kinh phí lớn và các quảng cáo ngoại tuyến khác. Ở bất cứ nơi nào tôi tìm đến, tôi đều thấy các quảng cáo xe hơi khiến tôi nghĩ rằng: “Cái này ắt hẳn rất đắt tiền!”. Các quảng cáo truyền hình, các nội dung “được tài trợ bởi”, các “sự kiện” bán hàng và các hình thức tiếp thị giá cao ở Đại lộ Madison có thể khiến bạn cảm thấy hài lòng, nhưng liệu nó có hiệu quả không?

Ngày nay, khi mọi người nghĩ đến việc mua xe hơi (hoặc bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào khác), trước tiên họ thường truy cập các website. Ngay cả mẹ tôi, năm nay 87 tuổi, cũng lên website xem! Khi mọi người truy cập vào trang web của bạn, họ không tìm kiếm các quảng cáo thương mại. Họ tìm kiếm các thông tin để giúp họ ra quyết định.

Điều tốt là tôi đã thực sự tìm thấy một số nơi tuyệt vời trên Internet để tìm hiểu về xe hơi. Không may, những nơi mà tôi nhận được những nội dung đích thực, nơi tôi được học hỏi và tương tác với con người thực sự lại không phải là website của các nhà sản xuất xe hơi. Diễn đàn Edmunds là một trang mạng xã hội và trang cá nhân miễn phí, hướng đến người tiêu dùng. Họ có các album ảnh, các nhóm người dùng dựa trên kiểu dáng và mẫu xe và các đường liên kết mà họ yêu thích.

Website này đã rất xuất sắc trong việc giúp tôi thu hẹp các lựa chọn của mình. Ví dụ, trong các diễn đàn, tôi có thể đọc hàng trăm nhận xét về mỗi chiếc xe mà tôi đang cân nhắc. Tôi có thể xem các trang mà chủ xe khoe chiếc xe của họ. Đây chính là nơi tôi đã ra quyết định, mà không cần phải tốn hàng chục lần nhấp chuột trên các website của các nhà sản xuất xe hơi lớn.

Kể từ lần đầu tiên tôi viết về website của các nhà sản xuất xe hơi trên blog của mình, hàng trăm người đã tham gia bình luận hoặc gửi email cho tôi kể về những trải nghiệm mua xe tương tự và sự thất vọng với các website của các nhà sản xuất xe hơi. Và mặc dù chắc chắn tôi nhận ra các nhà sản xuất xe đã cải thiện website của họ từ sau lần đầu tiên tôi viết về họ, nhưng họ vẫn đặt nặng trọng tâm vào quảng cáo. Có một vấn đề gì đó thực sự nghiêm trọng trong ngành kinh doanh xe hơi khi có quá nhiều người nói với tôi rằng họ không thể tìm thấy trên website của một công ty những thông tin họ cần để ra quyết định mua xe.

Nhưng không chỉ là các nhà sản xuất xe hơi.

* Madison là tên một đại lộ ở New York, Mỹ. Nó trở nên đồng nghĩa với ngành công nghiệp quảng cáo Mỹ từ những năm 1920. Do đó, thuật ngữ “Đại lộ Madison” ám chỉ các đại lý và kỹ thuật quảng cáo mang tính phô trương, bóng bẩy của các phương tiện truyền thông. (ND)

David Meerman Scott/NXB Trẻ

Quảng cáo Internet Tiếp thị Mua xe

