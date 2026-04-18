Inter Milan đếm ngược ngày vô địch Scudetto

Chiến thắng 3-0 trước Cagliari ở vòng 33 Serie A giúp Inter Milan tiến sát ngai vàng Serie A khi tạo khoảng cách 12 điểm với nhóm bám đuổi.

Inter Milan đang tiến rất gần đến danh hiệu Scudetto.

Inter Milan tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng viên số một cho chức vô địch Serie A mùa này khi đánh bại Cagliari 3-0 trên sân Meazza rạng sáng 18/4. Kết quả này giúp "Nerazzurri" nới rộng khoảng cách với đội xếp sau lên 12 điểm, qua đó tiến thêm bước dài tới Scudetto.

Inter nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngay trong 20 phút đầu, đội chủ nhà có tình huống suýt mở tỷ số sau pha phản công sắc bén giữa Marcus Thuram và Francesco Pio Esposito. Bóng được đưa đến vị trí thuận lợi cho Federico Dimarco, nhưng cú dứt điểm cận thành của hậu vệ người Italy bị Michel Adopo phá ngay trên vạch vôi.

Dù kiểm soát thế trận, Inter gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của đội khách trong hiệp một. Cuối hiệp, Esposito có cơ hội rõ ràng sau pha xử lý khéo léo, nhưng thủ môn Elia Caprile cứu thua xuất sắc.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ. Phút 52, Dimarco tung đường chuyền chất lượng để Thuram băng xuống dứt điểm lạnh lùng, khai thông bế tắc cho Inter. Chỉ bốn phút sau, sân Meazza tiếp tục bùng nổ khi Nicolo Barella tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thua liên tiếp khiến Cagliari đánh mất tinh thần và không còn khả năng phản kháng đáng kể. Inter kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu trong phần còn lại. Khi trận đấu trôi về cuối, Piotr Zielinski ghi thêm bàn thắng đẹp mắt để khép lại chiến thắng 3-0 trọn vẹn cho đội chủ nhà.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Inter tại Serie A, đồng thời là lời khẳng định cho sự ổn định của thầy trò HLV Cristian Chivu trong giai đoạn quyết định. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, ngày Inter Milan đăng quang chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ở chiều ngược lại, Cagliari tiếp tục đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm xuống hạng 6 điểm khi mùa giải bước vào chặng cuối đầy áp lực.