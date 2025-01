Indonesia tranh giành HLV Van Gaal với người Bỉ?

Voetbal Premuer cho biết Vincent Mannaert, Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA), muốn sa thải HLV Tedesco sau thành tích thất vọng trong những năm qua. Lãnh đạo RBFA muốn đón một chiến lược gia giàu kinh nghiệm để hướng tới World Cup 2026. Van Gaal được ông Mannaert xem là lựa chọn lý tưởng.

Trước đó, RBFA nhắm Sergio Conceicao. Tuy nhiên, HLV này quyết định chọn gia nhập AC Milan.

"Với tuyển Bỉ, không nhiều HLV có lý lịch và thành tích tốt, đồng thời sở hữu cá tính nổi trội. Van Gaal là phương án hợp lý sau những gì ông ấy đã đạt được trong sự nghiệp. Quan trọng hơn, Van Gaal có thể thuyết phục những ngôi sao cống hiến cho đội tuyển. Hiện tại, ông ấy cũng không dẫn dắt đội nào và có mức lương phải chăng dù tuổi tác đã cao", Voetbal Premuer bình luận.

Gần đây, Van Gaal được truyền thông Indonesia nhắm cho ghế Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI). Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã liên hệ với HLV huyền thoại của bóng đá Hà Lan về khả năng đến làm việc tại xứ vạn đảo. Trước đó, ông Thohir nhấn mạnh bóng đá Indonesia "cần một cuộc cách mạng nơi thượng tầng" với dàn cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan.

PSSI đã nhanh chóng bổ nhiệm Patrick Kluivert vào ghế HLV trưởng thay Shin Tae-yong. Cựu tiền đạo tuyển Hà Lan là trợ lý thân cận với Van Gaal ở ĐTQG trong nhiều năm. PSSI hy vọng Van Gaal sẽ đồng ý tái xuất để giúp đỡ cậu học trò cũ tại tuyển Indonesia.

Kể từ sau World Cup 2022, Van Gaal nghỉ hưu cùng gia đình. Chiến lược gia kỳ cựu này chưa lên tiếng về tương lai. Tuy nhiên, PSSI có thể gặp khó trước sự quan tâm mạnh mẽ của RBFA.

