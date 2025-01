'Cầu thủ nhập tịch gặp khó khi làm việc với HLV Shin Tae-yong'

"Ngôn ngữ khác biệt là vấn đề lớn với ông ấy", Klok nói trên ESPN Hà Lan hôm 8/1. "Điều này khiến nhiều cầu thủ cảm thấy khó chịu, cũng là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn".

Tiền vệ 31 tuổi từng là trụ cột của tuyển Indonesia kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2022. Anh có 18 lần ra sân cho ĐTQG trong giai đoạn 2022-2023, nhưng sau đó chỉ có 3 lần khoác áo Indonesia trong năm 2024. Sau 21 trận, Klok ghi 4 bàn.

Klok kể lại rằng anh đã gặp phải xung đột với HLV Shin vì những khó khăn trong việc trao đổi thông tin. "Nếu bạn cố gắng thảo luận với ông ấy, tên bạn có thể bị xóa khỏi danh sách tập trung. Đó là lý do khiến tôi quyết định rời khỏi đội tuyển", tiền vệ này cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với NOS, Klok cho biết HLV Shin thường phải giao tiếp với các cầu thủ thông qua một phiên dịch viên. Điều này đã tạo ra không ít khó khăn cho các cầu thủ Indonesia.

"Ông ấy làm việc theo một hệ thống khá nghiêm ngặt. Việc giao tiếp được thực hiện qua phiên dịch viên. Điều này là một vấn đề. Nhiều cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan đã gia nhập đội. Cách làm việc phân cấp này khác biệt so với những gì họ từng trải qua", Klok nhấn mạnh.

Hôm 6/1, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Shin Tae-yong, người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U23.

"Quyết định này được đưa ra không gì khác ngoài lợi ích của đội tuyển quốc gia", Bola dẫn lời Chủ tịch Erick Thohir của PSSI. "Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể thực hiện tốt hơn, đưa ra những chiến lược được các cầu thủ đồng ý, giao tiếp tốt hơn và huấn luyện tốt hơn".

Patrick Kluivert, cựu tiền đạo tuyển Hà Lan, là người ngồi vào ghế nóng ở tuyển Indonesia. Kluivert từng là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu cuối thập niên 1990, nhưng sự nghiệp huấn luyện của cựu danh thủ này chưa thực sự ấn tượng.

Với HLV Shin, ông sẽ tạm nghỉ công việc huấn luyện và xem xét những bước đi tiếp theo trong năm 2025.

