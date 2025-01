Báo Hàn Quốc: 'HLV Shin Tae-yong bị phản bội'

Truyền thông Hàn Quốc không hài lòng với cách Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đối xử với HLV Shin Tae-yong.

HLV Shin Tae-yong vừa bị PSSI chấm dứt hợp đồng.

"Kết cục của ông Shin là bị sa thải và phản bội", Best Eleven bình luận sau khi PSSI thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV người Hàn Quốc hôm 6/1. Tờ báo này cho rằng có nhiều vấn đề xảy ra tại Indonesia khiến HLV Shin rơi vào tình thế bất lợi.

Đầu tiên, sau thất bại 1-2 trước Trung Quốc ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2026, HLV Shin vấp phải làn sóng chỉ trích từ truyền thông Indonesia. Best Eleven cho rằng nhiều tờ báo Indonesia bắt đầu ám chỉ rằng đội tuyển cần một HLV châu Âu để dẫn dắt các cầu thủ nhập tịch, thay vì một chiến lược gia Hàn Quốc.

Sau khi HLV Shin bị sa thải, truyền thông Indonesia chỉ ra rào cản ngôn ngữ là một trong những nguyên nhân chính khiến đôi bên không thể tiếp tục hành trình.

Mark Klok, người từng là học trò của HLV Shin tại tuyển Indonesia, cho biết: "Ông ấy làm việc theo một hệ thống khá nghiêm ngặt. Việc giao tiếp được thực hiện qua phiên dịch viên. Điều này là một vấn đề. Nhiều cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan đã gia nhập đội. Cách làm việc phân cấp này khác biệt so với những gì họ từng trải qua".

Tiếp theo, Best Eleven chỉ ra phía PSSI, cụ thể là Chủ tịch Erick Thohir, đã can thiệp sâu vào chuyên môn. Ở trận thua 0-4 trước Nhật Bản cũng tại vòng loại World Cup 2026, quyết định loại tiền vệ nhập tịch Eliano Reijnders khỏi đội hình xuất phát khiến ông Thohir không hài lòng. Chủ tịch PSSI được cho là "xuất hiện trong phòng thay đồ và có vẻ đã can thiệp vào quyết định nhân sự".

Cuối cùng, các cầu thủ trẻ Indonesia đã không thi đấu tốt như kỳ vọng của HLV Shin tại ASEAN Cup 2024. Best Eleven dùng từ "phản bội" để nói về các tuyển thủ góp mặt ở giải vừa qua.

"Nếu Indonesia thực sự khao khát vô địch ASEAN Cup, họ không nên đồng ý cho HLV Shin mang đội U22 dự giải", Best Eleven viết.

Patrick Kluivert, cựu tiền đạo tuyển Hà Lan, là người ngồi vào ghế nóng ở tuyển Indonesia thay HLV Shin. Lợi thế của Kluivert là có thể giao tiếp tốt với dàn cầu thủ nhập tịch chủ yếu đến từ Hà Lan của Indonesia.