Indonesia tìm thấy máy bay mất tích nhưng chưa thấy người

Giới chức Indonesia cho biết đã xác định được vị trí mảnh vỡ của máy bay trinh sát nghề cá bị mất tích tại tỉnh Nam Sulawesi, gần khu vực núi bị sương mù bao phủ.

Dù đã xác định được vị trí mảnh vỡ của máy bay, công tác tìm kiếm 11 người có mặt trên máy bay vẫn đang tiếp tục. Theo Reuters, chiếc máy bay cánh quạt ATR 42-500, thuộc sở hữu của Tập đoàn hàng không Indonesia Air Transport, đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu vào khoảng 13h30 ngày 17/1 theo giờ địa phương, khi bay qua khu vực Maros, tỉnh Nam Sulawesi.

Trên máy bay có 8 thành viên tổ bay và 3 hành khách. Đây là chuyến bay được Bộ Các vấn đề Hàng hải và Nghề cá Indonesia thuê để thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không. Ba hành khách là nhân viên của bộ này.

Người đứng đầu cơ quan cứu hộ tỉnh Nam Sulawesi, ông Muhammad Arif Anwar, cho biết sau khi xác định được vị trí mảnh vỡ, lực lượng chức năng triển khai khoảng 1.200 nhân sự để tìm kiếm những người mất tích.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tìm kiếm các nạn nhân và hy vọng có thể đưa được một số người trở về an toàn”, ông Anwar thông tin tới truyền thông địa phương.

Chiếc máy bay xuất phát từ tỉnh Yogyakarta và đang trên đường tới thành phố Makassar, thủ phủ của Nam Sulawesi, trước khi mất liên lạc.

Theo ông Andi Sultan, một quan chức cơ quan cứu hộ ở Nam Sulawesi, sáng 18/1, lực lượng cứu hộ địa phương đã phát hiện các mảnh vỡ nằm rải rác tại nhiều vị trí xung quanh núi Bulusaraung, thuộc khu vực Maros. Ngọn núi này nằm cách Jakarta khoảng 1.500 km về phía đông bắc.

“Tổ bay trực thăng của chúng tôi đã nhìn thấy mảnh vỡ cửa sổ máy bay lúc 7h46 sáng 18/1, khoảng 7h49, chúng tôi phát hiện những bộ phận lớn của máy bay, nhiều khả năng là phần thân của máy bay. Đuôi máy bay cũng được tìm thấy ở chân núi”, ông Sultan cho biết.

Theo ông Sultan, lực lượng cứu hộ đã được điều tới các vị trí phát hiện mảnh vỡ, song công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sương mù dày và địa hình đồi núi hiểm trở.

Đoạn video do cơ quan cứu hộ công bố cho thấy một mảnh cửa sổ máy bay nằm trên sườn núi, xung quanh là sương mù dày đặc và gió mạnh.

Ông Sultan cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia sẽ chủ trì điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân hiện chưa được xác định, trong khi các chuyên gia nhận định phần lớn tai nạn hàng không thường do nhiều yếu tố kết hợp.

ATR 42-500 là dòng máy bay cánh quạt khu vực do hãng ATR của Pháp - Italy sản xuất, có khả năng chở từ 42 đến 50 hành khách.

Trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết trên mạng xã hội X rằng máy bay bay ở độ cao thấp trên biển nên khả năng để Flightradar24 theo dõi hành trình của chiếc máy bay trở nên hạn chế. Tín hiệu cuối cùng từ máy bay được ghi nhận vào lúc 4h20 giờ GMT, khi cách sân bay Makassar khoảng 20 km về phía đông bắc.