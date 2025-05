Hwang Jung Eum ly hôn chồng doanh nhân

Nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng doanh nhân. Công ty quản lý xác nhận mọi tranh chấp tài sản liên quan sẽ sớm được giải quyết.

Theo tin tức ngày 27/5 của Chosun, nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ - doanh nhân Lee Young Don. Cuộc ly hôn khép lại trong sự đồng thuận của hai bên.

Theo đó, các bất động sản bị phong tỏa của cô trong quá trình phân chia tài sản cũng sẽ được gỡ bỏ. Trước đó, Hwang Jung Eum từng tiết lộ bị công ty của chồng cũ tịch thu bất động sản trị giá 1,8 tỷ won ( 1,3 triệu USD ). Theo thông tin từ tờ Edaily, sự việc liên quan đến tranh chấp tài sản trong quá trình ly hôn giữa hai người.

Hwang Jung Eum được khán giả Việt Nam biết đến qua vai diễn trong Gia đình là số 1. Ảnh: Xportsnews.

Phía Y1 Entertainment thông tin thêm: “Liên quan đến việc phong tỏa bất động sản được đưa tin ngày 23/5 vừa qua, đây là hành động bảo toàn tài sản mà cả hai bên đã thực hiện trong quá trình phân chia tài sản chung khi đang tiến hành ly hôn. Đây là điều thường thấy trong các vụ ly hôn. Hiện tại, do quá trình ly hôn đã kết thúc nên các biện pháp phong tỏa này sẽ được gỡ bỏ”.

Phía công ty quản lý cũng xin lỗi vì đã để công chúng lo lắng trước những vấn đề liên quan đến đời tư của Hwang Jung Eum. Họ cũng cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết các vụ kiện còn tồn đọng liên quan.

Trước đó, có thông tin cho biết công ty Gangam Core - doanh nghiệp chuyên về gia công và kinh doanh thép do Lee Young Don điều hành - đã khởi kiện Hwang Jung Eum vào ngày 27/3, yêu cầu hoàn trả khoản vay 157 triệu won (khoảng 2,8 tỷ đồng ). Sau đó, vào ngày 17/4, công ty tiếp tục yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản của Hwang Jung Eum, và được tòa án chấp thuận vào ngày 30/4.

Trong một diễn biến khác, Hwang Jung Eum đang bị cáo buộc sử dụng tiền quỹ của công ty gia đình để đầu tư vào tiền điện tử. Cô đã thừa nhận cáo buộc và đang hoàn trả phần lớn số tiền đã chiếm dụng, đồng thời tiến hành thanh toán phần còn lại.

Hwang Jung Eum kết hôn với Lee Young Don vào năm 2016 và có hai con trai. Cô từng nộp đơn ly hôn vào năm 2020 nhưng sau đó tái hợp. Tuy nhiên, đến tháng 2/2023, nữ diễn viên tiếp tục khởi kiện ly hôn, lần này với lý do chồng ngoại tình.

Hwang Jung Eum ra mắt năm 2001 với nhóm nhạc nữ Sugar cùng Ayumi, Park Soo Jin và Yook Hye Seung. Cô sau đó nổi tiếng qua các chương trình giải trí như We Got Married và phim truyền hình High Kick Through the Roof, Giant, Can You Hear My Heart, Golden Time, Kill Me Heal Me, She Was Pretty, Lucky Romance, Escape of the Seven, Resurrection of the Seven...