Huỳnh Hiểu Minh khủng hoảng

Truyền thông Trung Quốc nhận định từ khi công khai hẹn hò Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh đi xuống trong sự nghiệp.

Huỳnh Hiểu Minh đã giảm 15 kg trong một tháng. Sự hy sinh này của nam diễn viên là dành cho vai diễn trong phim điện ảnh vừa ra rạp nhưng đã phải nhanh chóng rút rạp, The Wig. Thời gian ấy, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận rất chán nản, khó chịu, từng muốn bỏ cuộc. Những tưởng sự hy sinh sẽ đem về cho Huỳnh Hiểu Minh thành công mới, hoặc ít nhất giúp anh vớt vát danh tiếng sau thời gian vướng quá nhiều ồn ào về đời tư. Đáng tiếc, bộ phim thất bại thảm hại.

Trả giá bởi chuyện tình tai tiếng

Theo UND, trong cuộc phỏng vấn gần đây để quảng bá bộ phim The Wig, Huỳnh Hiểu Minh trông hốc hác, đôi mắt đờ đẫn và thậm chí nói một cách mệt mỏi: “Tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ”.

Nam diễn viên lý giải: "Không biết có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của chính mình thật sự không thể chịu nổi không và ước đây chỉ là một giấc mơ. Sống đến độ tuổi này, đôi khi tôi có cảm giác bất lực, chán nản khi đối mặt với hiện thực và rất nhiều điều không thể nói ra. Tôi không biết phải làm sao và hy vọng bản thân khi tỉnh dậy sẽ phát hiện hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng”.

Theo truyền thông Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh dường như đang đề cập tới những lời chỉ trích nhắm tới anh và bạn gái suốt thời gian qua.

Trước đó, trong họp báo giới thiệu bộ phim, Huỳnh Hiểu Minh đã cúi gập người xin lỗi khán giả. "Trong khoảng thời gian này, có một số chuyện đã xảy ra, ảnh hưởng đến mọi người. Thực sự, tôi rất xin lỗi. Thật ra tôi đã đọc hết tin nhắn các bạn gửi cho tôi. Tôi nhất định sẽ xử lý chuyện riêng tư của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người một lần nữa", anh chia sẻ.

Huỳnh Hiểu Minh liên tục vướng tranh cãi từ khi công khai yêu Diệp Kha. Ảnh: China Press.

Thái độ này hoàn toàn khác biệt so với lần phát ngôn trước đó của nam diễn viên. Chỉ khoảng một tháng trước, cách nam tài tử nói về ồn ào của bạn gái có phần lạc quan hơn, thậm chí là hơi thách thức dư luận theo bình luận của một số khán giả.

Cụ thể, trong một sự kiện, anh chia sẻ: "Nếu chuyện của tôi có thể khiến mọi người vui vẻ thì đó cũng là một điều hạnh phúc. Cuộc sống cũng chỉ là tôi cười người khác, người khác cười tôi mà thôi. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì vẫn đến đây cùng tôi".

Từ khi công khai hẹn hò với Diệp Kha, sóng gió bủa vây Huỳnh Hiểu Minh. Tên của anh liên tục lọt top tìm kiếm dù thực tế người trực tiếp gây ra tranh cãi là bạn gái của anh.

Diệp Kha liên tục có những chia sẻ gây tranh luận trên livestream, chẳng hạn thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ 40%, tuyên bố không bao giờ đi vệ sinh ở trường vì thấy thô bỉ, chê bai ca khúc của Ngô Bạch, Thái Y Lâm, Đào Triết. Cô thậm chí bị nghi ngờ chưa tốt nghiệp đại học, từng tham gia khóa đào tạo lấy đại gia. Đỉnh điểm là vào đầu tháng 10, doanh nhân họ Vương, chồng cũ của Diệp Kha tố cô từng tán tỉnh những người bạn giàu có của ông trong thời gian vẫn là vợ chồng. Doanh nhân này cũng cho biết Diệp Kha là lý do Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn. Bên cạnh đó, nhiều blogger cũng liên tục tung tin về cặp đôi này khiến họ gần như luôn phủ sóng truyền thông suốt những tháng qua.

Sau chỉ hơn 2 tháng công khai hẹn hò, cả Diệp Kha lẫn Huỳnh Hiểu Minh đã phải lên tiếng xin lỗi. Diệp Kha thậm chí ẩn các tài khoản cá nhân. Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh cũng ẩn hoặc xóa bài đăng công khai mối quan hệ với Diệp Kha vào tháng 9. Động thái đó tiếp tục làm dấy lên rất nhiều đồn đoán về cặp sao.

Huỳnh Hiểu Minh không còn sức hút

QQ nhận định, chuyện tình cảm với Diệp Kha đã gây ra tác động tiêu cực với sự nghiệp, hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh. Theo truyền thông Trung Quốc, The Wig do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính ra mắt được hơn 10 ngày nhưng doanh thu phòng vé chưa đến 4,2 triệu NDT. The Wig trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé tệ nhất với sự tham gia của Huỳnh Hiểu Minh.

Tới 27/11, tờ Sinchew đưa tin The Wig phải rời rạp sau chưa đầy 2 tuần khởi chiếu vì ế ẩm. Trong khi đó, mức đầu tư của bộ phim lên tới 100 triệu NDT.

Hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh trong bộ phim mới. Ảnh: Weibo.

Từ khi ra mắt vào 16/11, The Wig đã không đạt thành tích tốt như mong đợi. Dữ liệu của Maoyan Professional Edition cho thấy, tính đến 27/11, doanh thu phòng vé tích lũy của bộ phim chưa đến 4,2 triệu NDT và tỷ lệ người xem chỉ là 0,1%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của giới chuyên môn.

Thành tích phòng vé kém cỏi một phần do chủ đề của bộ phim. Kịch bản phim được đánh giá là khó thu hút khán giả đến rạp. Chủ đề về cuộc đấu tranh cá nhân và sự thờ ơ xã hội được đặt ra trong phim rất sâu sắc nhưng cách khai thác, thể hiện lại nhạt nhòa. Đồng thời, tạo hình nhân vật của phim tương đối tệ khiến khán giả khó có được sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ, tờ QQ đánh giá.

Mặt khác, ngoại trừ Huỳnh Hiểu Minh, các diễn viên khác trong phim đều không có tên tuổi nên khó lôi kéo khán giả ra rạp. Ngoài ra, trong thời gian phim ra mắt, chuyện đời tư của Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục gây tranh cãi. Những tin tức tiêu cực này chắc chắn có tác động nhất định đến doanh thu phòng vé của phim, theo QQ.

Hơn nữa, sức hút phòng vé của Huỳnh Hiểu Minh không còn tốt như trước. Thành tích bộ phim trước đó của anh là The Last Truth chỉ đạt 54 triệu NDT, thấp hơn dự kiến.

QQ nhận định sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh đang ngày càng đi xuống, đặc biệt sau khi công khai yêu Diệp Kha. Anh vẫn xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, phim điện ảnh và truyền hình nhưng không thể phủ nhận danh tiếng của anh không còn như trước.