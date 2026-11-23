Dudu Georgescu, một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Romania, qua đời ở tuổi 76 tại Canada.

Georgescu từng 2 lần giành QBV.

Thông tin Georgescu qua đời được đăng tải đầu tiên bởi Pro Sport và sau đó được nghệ sĩ Gheorghe Turda xác nhận. Cựu danh thủ được phát hiện tử vong trong căn hộ thuê ở Canada, nơi ông sinh sống nhiều năm qua.

Chia sẻ trên Digi Sport, Turda cho biết Georgescu thuê nhà trong một căn hộ thuộc sở hữu của người quen. Ông nhận được tin buồn từ một người bạn tại Toronto, cũng là chủ căn hộ nơi cựu tiền đạo sinh sống.

"Thật đáng thương, Dudu đã qua đời. Người ta tìm thấy ông ấy trong căn hộ. Ông ấy là một người đặc biệt tử tế, có nhân cách tuyệt vời. Tôi từng có dịp làm việc cùng Dudu và cùng ông ấy tham gia những chuyến lưu diễn tại Mỹ. Ông ấy từng mang theo cả hai danh hiệu Chiếc giày vàng", Turda chia sẻ.

Sinh ngày 1/9/1950 tại Bucharest, Georgescu bắt đầu sự nghiệp ở Progresul và có trận ra mắt giải đấu hàng đầu Romania vào năm 1969. Sau đó, ông lần lượt khoác áo CSM Resita trước khi gia nhập Dinamo Bucharest năm 1973. Đây cũng là đội bóng đưa tên tuổi Georgescu lên hàng huyền thoại.

Trong 10 năm gắn bó với Dinamo, ông giành 4 chức vô địch quốc gia và một Cúp Romania. Đặc biệt, Georgescu lập kỳ tích giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch quốc gia 4 mùa liên tiếp từ năm 1975 đến 1978.

Ông cũng hai lần đoạt Chiếc giày vàng châu Âu vào các năm 1975 và 1977. Năm 1975, Georgescu ghi 33 bàn trước khi tạo nên thành tích phi thường với 47 pha lập công chỉ trong một mùa giải vào năm 1977. Tại đấu trường châu Âu, ông ghi 17 bàn sau 23 trận cho Dinamo.

Ở cấp độ đội tuyển, Georgescu có 40 lần khoác áo Romania trong giai đoạn 1973-1984, ghi được 21 bàn thắng.

Ngày 23/11/1986, ông chơi trận cuối cùng tại giải vô địch quốc gia trong màu áo Flacara Moreni gặp chính Dinamo. Đó cũng là thời điểm Georgescu ghi bàn thắng thứ 252, khép lại sự nghiệp và thiết lập kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt nhiều thập kỷ.