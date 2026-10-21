Huyền thoại golf là 'mọt sách' thể loại kinh dị

Tiger Woods tiết lộ ông đọc rất nhiều sách, đặc biệt yêu thích tiểu thuyết kinh dị của Dean Koontz từ khi còn học trung học.

Tiger Woods được biết đến là một trong những golfer vĩ đại nhất lịch sử, sở hữu 15 danh hiệu major và 82 chiến thắng tại PGA Tour, hệ thống giải golf chuyên nghiệp hàng đầu Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp thể thao lừng lẫy và chế độ tập luyện khắc nghiệt, ông còn có niềm yêu thích đặc biệt với sách, nhất là tiểu thuyết kinh dị.

Sở thích đọc sách từ thời niên thiếu

Trong cuộc họp báo tại giải Genesis Invitational vào tháng 2/2022, khi được hỏi về sinh hoạt thường ngày trong quá trình hồi phục sau tai nạn ôtô nghiêm trọng một năm trước, Woods cho biết ông dành nhiều thời gian đọc sách và chơi trò chơi điện tử. "Tôi đọc rất nhiều", ông chia sẻ.

Khi được hỏi về những cuốn sách đang đọc, Woods nhắc đến Dean Koontz, nhà văn Mỹ nổi tiếng với các tiểu thuyết kinh dị, giật gân và khoa học viễn tưởng.

"Tôi đọc rất nhiều sách của Dean Koontz", Woods nói, tiết lộ đã yêu thích tác giả này từ thời trung học.

Năm 2022, một người hâm mộ từng bắt gặp Tiger Woods cầm cuốn Strangers (tạm dịch: Những người lạ) của Dean Koontz tại một hiệu sách ở Jupiter, Florida (Mỹ). Xuất bản năm 1986, tiểu thuyết kể về một nhóm người xa lạ sống ở nhiều nơi khác nhau, bất ngờ gặp phải những triệu chứng tâm lý kỳ lạ như mất trí nhớ, mộng du và những nỗi sợ không rõ nguyên nhân. Khi tìm hiểu những hiện tượng này, họ dần phát hiện một bí mật liên kết số phận của mình.

Huyền thoại golf đặc biệt yêu thích tiểu thuyết kinh dị của Dean Koontz. Ảnh: Hachette Book Group.

Niềm yêu thích dành cho Koontz được Woods duy trì suốt nhiều thập niên. Trong đại dịch Covid-19 năm 2020, khi lịch thi đấu bị gián đoạn, ông dành nhiều thời gian ở nhà xem truyền hình và đọc tiểu thuyết kinh dị của nhà văn này. Đến năm 2022, trong quá trình hồi phục sau tai nạn ôtô nghiêm trọng, đọc sách tiếp tục là một trong những hoạt động thường ngày của Woods.

Ngoài tiểu thuyết kinh dị, Woods còn quan tâm đến sách về quân sự và chiến tranh. Steve Williams, người từng làm caddie và đồng hành cùng Woods trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao, tiết lộ với Golf Digest rằng golfer này thường xuyên đọc sách quân sự. Ông cũng thích xem phim tài liệu chiến tranh trên kênh History Channel và những bộ phim lấy đề tài quân đội.

Sở thích này phần nào chịu ảnh hưởng từ cha ông, cựu quân nhân Earl Woods. Lớn lên trong môi trường đề cao kỷ luật quân đội, Woods luôn dành sự ngưỡng mộ cho những người lính. Ông từng chia sẻ rằng bản thân có thể đã lựa chọn con đường quân ngũ nếu không trở thành vận động viên golf.

Đọc về lịch sử, viết về golf

Bên cạnh đó, Woods còn tìm đến sách để hiểu thêm về lịch sử và những nhân vật có ảnh hưởng đến xã hội. Trong cuộc họp báo tại The Players Championship năm 1997, khi mới 21 tuổi, ông nhắc đến Frederick Douglass, nhà văn và nhà hoạt động chống chế độ nô lệ nổi tiếng của Mỹ thế kỷ 19.

Woods cho biết Douglass là một trong những tác giả ông yêu thích từ thời trung học. Những tác phẩm của Douglass khiến ông quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội, từ đó chủ động tìm đọc thêm sách và bài báo liên quan.

Một nhân vật lịch sử khác được Woods quan tâm là Nelson Mandela, cố Tổng thống Nam Phi và biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid.

Tiger Woods còn là tác giả sách, ông chia sẻ kinh nghiệm chơi golf và những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Ảnh: Hachette Book Group.

Woods từng gặp Mandela tại Nam Phi vào năm 1998. Khi nhà lãnh đạo qua đời năm 2013, golfer người Mỹ nhớ lại cuộc gặp và cho biết ông đã đọc nhiều sách trong những năm trước đó để hiểu hơn về những khó khăn, thử thách mà Mandela từng trải qua.

Không chỉ yêu thích đọc sách, Tiger Woods còn là tác giả của hai cuốn sách về golf. Năm 2001, ông phát hành How I Play Golf (tạm dịch: Tôi chơi gold thế nào), chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật chơi golf, từ cách cầm gậy, thực hiện cú swing đến chiến thuật trên sân. Đến năm 2017, Woods ra mắt The 1997 Masters: My Story (Tạm dịch: Masters 1997: Câu chuyện của tôi), kể lại hành trình giành chức vô địch Masters đầu tiên ở tuổi 21 với cách biệt kỷ lục 12 gậy. Cuốn sách cũng nhìn lại những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp đã đưa ông trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất làng golf thế giới.