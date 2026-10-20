Cựu tay đua vô địch F1 muốn đọc nhanh như Bill Gates

Nico Rosberg, nhà vô địch Công thức 1 (F1) năm 2016, xem sách là công cụ học hỏi và phát triển bản thân. Từ khi còn thi đấu đến lúc chuyển sang đầu tư, cựu tay đua người Đức tìm đến sách để hiểu cảm xúc, học kỹ năng lãnh đạo và tìm cảm hứng. Tuy nhiên, ông thừa nhận mình đọc chậm và từng tìm người hướng dẫn để cải thiện tốc độ.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ WELT năm 2020, Rosberg cho biết đang tham gia huấn luyện đọc nhanh. Khi ấy, ông đọc nhiều về lãnh đạo và nhận thấy một cuốn sách có thể mang lại nhiều kiến thức hữu ích. Dẫn tốc độ đọc 100 trang mỗi giờ của Bill Gates làm mốc so sánh, ông nói bản thân còn chậm và muốn tiến bộ.

Năm 2015, trong thông điệp dành cho Stiftung Lesen, tổ chức thúc đẩy văn hóa đọc tại Đức, Rosberg cho biết thường tận dụng thời gian di chuyển để đọc, mở rộng hiểu biết về thế giới và con người.

Sau này, chia sẻ trên LinkedIn cá nhân, ông cho biết thường mang theo sách và tải sẵn podcast trước mỗi chuyến đi để tránh dành hết thời gian chờ ở sân bay cho việc lướt điện thoại. Mỗi khi được giới thiệu một cuốn sách hay, ông ghi tên vào ứng dụng ghi chú rồi xem lại trong các kỳ nghỉ.

Rosberg cũng từng đặt mục tiêu đọc trong thời gian cụ thể. Năm 2020, ông chia sẻ trên Instagram việc chọn A New Earth (Thức tỉnh mục đích sống) của Eckhart Tolle trong thử thách hoàn thành một cuốn sách truyền cảm hứng trong 7 ngày.

Tiểu sử, tự truyện là những thể loại Rosberg yêu thích. Ông từng nhắc đến sách về Nelson Mandela, cựu tổng thống Nam Phi và biểu tượng đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc, như ví dụ cho những tác phẩm giúp mở rộng góc nhìn và mang lại hy vọng.

Gu đọc của Nico Rosberg thiên về những cuốn sách giúp ông học hỏi và phát triển bản thân. Ảnh: @nicorosberg, First News.

Ông cũng từng đọc Iacocca: An Autobiography, tự truyện của Lee Iacocca, cựu lãnh đạo hãng ôtô Mỹ Chrysler. Chia sẻ với The National năm 2016, Rosberg cho biết ông chủ yếu đọc để tìm cảm hứng và phát triển bản thân.

Bên cạnh đó, ông đọc triết học để hiểu các trạng thái như ghen tị, tức giận và căng thẳng. Theo Rosberg, nhiều vấn đề con người gặp phải đã được các nhà tư tưởng từ hàng nghìn năm trước trải qua và viết lại. Hiểu nguyên nhân của cảm xúc giúp ông tìm cách đối diện với chúng.

Trên podcast My firstminute, Rosberg giới thiệu The Monk Who Sold His Ferrari (Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari) của Robin Sharma cho những ai muốn bắt đầu tìm hiểu về phát triển bản thân. Ông nhấn mạnh việc đọc và học liên tục có ý nghĩa với những người muốn tiến bộ trong cuộc sống hoặc kinh doanh.

Rosberg giành chức vô địch F1 năm 2016 cùng đội Mercedes, vượt qua đồng đội Lewis Hamilton. Trong sự nghiệp từ năm 2006 đến 2016, ông có 23 chiến thắng Grand Prix và 57 lần lên bục nhận giải. Là con trai của Keke Rosberg, nhà vô địch F1 năm 1982, ông tuyên bố giải nghệ chỉ 5 ngày sau khi đăng quang.

Sau khi rời đường đua, Rosberg chuyển sang đầu tư và điều hành Rosberg Ventures, công ty đầu tư mạo hiểm do ông sáng lập, hiện quản lý hơn 200 triệu USD tài sản. Công ty góp vốn vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, chủ yếu tại Mỹ, đồng thời đầu tư trực tiếp vào một số startup công nghệ và kết nối các doanh nghiệp này với nhà đầu tư châu Âu.