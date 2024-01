Huyện Điện Biên yêu cầu họp dân, hướng dẫn thu hồi bò đã cấp

Liên quan đến vụ việc bất thường trong cấp bò cho hộ nghèo ở huyện Điện Biên, mới đây, UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn phương pháp thực hiện thu hồi bò giống đã cấp theo đề xuất thu hồi của cộng đồng.

Theo tài liệu VietNamNet có được, ngày 15/1, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên ký văn bản số 72 gửi UBND các xã và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện với nội dung: "Phương pháp thực hiện đối với trường hợp con bò giống của các dự án hỗ trợ bò sinh sản do cộng đồng đề xuất phải thu hồi".

Văn bản trên được ban hành căn cứ vào kết quả tổng hợp, rà soát tại một số xã thực hiện tự kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn con giống theo chỉ đạo của UBND huyện.

"Có đơn vị cung ứng đang thực hiện thu hồi con bò giống đã bàn giao cho người dân (không phải trường hợp đổi lại con giống) nhưng không thông báo cho các hộ dân về lý do thu hồi và thống nhất phương án xử lý đối với những nội dung phát sinh từ khi bàn giao bò giống cho hộ dân", văn bản số 72 nhận định.

Cụ thể, theo tìm hiểu của VietNamNet, trước khi văn bản số 72 ban hành một ngày, ngày 14/1, xã Hẹ Muông (huyện Điện Biên) tổ chức thu hồi khoảng 180 con bò giống sau khi đã cấp cho các hộ nghèo. Lý do thu hồi là hồ sơ và nguồn gốc con giống không đảm bảo theo quy định.

Từ thực tế trên, văn bản hướng dẫn của huyện yêu cầu UBND các xã và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện các nội dung gồm:

Tổ chức họp cộng đồng dân cư thực hiện dự án, đơn vị cung ứng thông báo, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu lý do đơn vị cung ứng giống thu hồi bò đã bàn giao cho người dân. Việc thu hồi phải đưa ra trong nội dung cuộc họp. Phương án xử lý đã được thống nhất phải được lập thành biên bản và có chữ ký của từng hộ dân tham gia dự án, đơn vị cung ứng giống, chủ đầu tư dự án sau đó mới cho phép đơn vị cung ứng thực hiện thu hồi bò giống.

Kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện và các phòng (Phòng NN&PTNT; Dân tộc; Lao động - Thương binh và Xã hội) để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Vào cuối năm 2023, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có chủ trương giao cho 18 xã trên địa bàn thực hiện dự án cấp bò giống sinh sản cho đối tượng là hộ nghèo. Tính đến ngày 10/1/2024, đã có 2.160 con bò được cấp cho trên 1.600 hộ dân. Việc cấp bò giống được thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

Theo giá trị được công bố, các đơn vị thống nhất mức giá 100 nghìn đồng/kg/con bò giống; mỗi con bò dao động từ 170 - 220kg. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận bò, nhiều người dân băn khoăn về chất lượng bò giống có những điểm bất thường khi có con bò gầy, yếu, mắc triệu chứng lạ. Người dân cũng cho biết những con bò được cấp đã già và cần xác định giá trị dựa trên chất lượng bò thực tế.

Trang trại "ma", văn bản nghi làm giả



Ngoài chất lượng bò giống, quá trình xác minh của VietNamNet, đơn vị cung ứng bò cho một số xã thuộc huyện Điện Biên cũng có một số điểm bất thường.

Cụ thể, vào tháng 10/2023, Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên ra văn bản giới thiệu đơn vị đủ điều kiện cung ứng bò giống là Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng Đại Thành (công ty Đại Thành). Công ty này có địa chỉ tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Văn bản nêu trên được ban hành sau khi lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ năng lực của Công ty Đại Thành cung cấp.

Liên quan đến bộ hồ sơ năng lực của Công ty Đại Thành, PV VietNamNet xác minh tại các cơ quan chính quyền tỉnh Lào Cai (nơi Công ty Đại Thành đăng ký doanh nghiệp) để làm rõ một số điểm bất thường.

Cụ thể, có 3 văn bản quan trọng được xác minh rút ra từ bộ hồ sơ của Công ty Đại Thành do Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên cung cấp gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi cấp vào tháng 7/2023 và quyết định về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh cấp tháng 8/2023 (đều do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cấp); giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cấp tháng 6/2023 do UBND TP Lào Cai ban hành.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai và UBND TP Lào Cai đều khẳng định không cấp cho Công ty Đại Thành những văn bản nêu trên; đồng thời đề cập đến việc sẽ chuyển sang cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu giả mạo.

Ngoài ra, địa chỉ trang trại của Công ty Đại Thành cung cấp trong hồ sơ năng lực gửi UBND huyện Điện Biên là tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, khi PV có mặt tại xã Gia Phú thì ông Phạm Minh Bắc, Chủ tịch xã khẳng định nhiều năm nay xã không có trang trại nào của Công ty Đại Thành.

(Đoàn Bổng-Nhị Tiến thực hiện)