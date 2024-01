Chủ tịch huyện Điện Biên nói về doanh nghiệp cung ứng bò Đại Thành

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết, khi huyện ra văn bản giới thiệu công ty cung ứng bò để các xã tham khảo thì "anh em chỉ biết mỗi Đại Thành".

Liên quan đến loạt bài VietNamNet tìm hiểu về những bất thường trong dự án cấp bò giống sinh sản cho hộ nghèo tại huyện Điện Biên, ông Bùi Hải Bình đã trả lời những câu hỏi liên quan đến việc huyện giới thiệu Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Đại Thành (viết tắt là công ty Đại Thành) gửi các xã tham khảo.

Dưới đây là nội dung trả lời của ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên ngày 4/1 với PV:

Không tìm được doanh nghiệp là "vỡ trận"

Thưa ông, cơ sở nào để cơ quan chuyên môn của UBND huyện ra văn bản giới thiệu duy nhất công ty Đại Thành cho các xã trong việc cung ứng bò giống sinh sản?

Văn bản trên là do Phòng NN&PTNT huyện ký, về mặt quản lý nhà nước thì không sai luật. Bởi lẽ, đây là giao Tổ cộng đồng lựa chọn năng lực ngoài thực tiễn, huyện được giới thiệu.

Anh em chỉ biết mỗi công ty Đại Thành. Nhưng chắc ở đây có nhiều lý do, về giá thì chỉ có Công ty Đại Thành giá 100 nghìn đồng/kg/con. Còn các đơn vị khác đều giá 120 - 125 nghìn đồng/kg/con. Khi kiểm tra ra thì những đơn vị khác đều không có địa chỉ, chỉ có mỗi ông này (Công ty Đại Thành - PV) là ở Lào Cai. Tức là anh em có tham khảo, rà soát các tỉnh Lai Châu, Sơn La để xem ai cung ứng được để giới thiệu.

Biển tên Công ty Đại Thành tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh chụp trưa 17/1.

Vậy theo ông, công ty Đại Thành có đủ điều kiện cung ứng bò theo quy định Luật Chăn nuôi hay không?

Theo hồ sơ cung cấp thì Công ty Đại Thành đủ điều kiện, tức là mình giới thiệu họ, họ cũng đủ điều kiện cung cấp về giá và con giống theo quy định của Luật chăn nuôi. Công ty Đại Thành đã đủ điều kiện thì mình giới thiệu cho các xã xem xét trước khi lựa chọn nhà cung cấp.

Vậy điều kiện, năng lực của công ty Đại Thành, huyện đánh giá theo hình thức như thế nào?

Một là đánh giá theo hồ sơ, tôi giao cho phó chủ tịch mời công ty Đại Thành đến xác định năng lực, kiểm tra đủ điều kiện. Trên cơ sở giá công ty cung cấp, giá rẻ nhất thị trường.

Hai nữa là con giống được chăn nuôi, đảm bảo về chế độ ăn, tiêm phòng, môi trường nuôi đúng theo hồ sơ công ty có.

Về quan điểm nhà quản lý, hiện nay những gì tốt cho dân, công ty chuẩn hồ sơ, chuẩn về giá nhưng phải đảm bảo đúng yêu cầu. Ở đây là lựa chọn chứ không phải tổ chức đấu thầu nên việc giới thiệu như trên là không vi phạm.

Trích đoạn văn bản 567 của Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên công bố thông tin công ty Đại Thành.

Huyện giao một phó chủ tịch làm việc với Công ty Đại Thành, các phòng ban chuyên môn. Hiện nay ông (Công ty Đại Thành - PV) triển khai trên địa bàn như thế thì ông mang hồ sơ năng lực cho tôi xem thì đương nhiên anh em có đánh giá, phân tích.

Buổi làm việc trên có cơ quan chuyên môn, lãnh đạo ủy ban với người ta (Công ty Đại Thành - PV) để xem sớm có nguồn giống kịp thời, mà trong vòng cuối năm, một tháng nữa thôi mà không tìm được công ty thì coi như vỡ trận. Trong khi đó công ty đảm bảo đủ các điều kiện mà lúc đó mình chậm mất coi như mình có tội với dân.

Căn cứ vào đâu để Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên ra văn bản số 567 giới thiệu công ty Đại Thành đến các xã là chủ đầu tự dự án?

Căn cứ trên năng lực, cơ sở hồ sơ và buổi làm việc giữa Phó chủ tịch với đơn vị (công ty Đại Thành-PV) và trên cơ sở đó thống nhất. Tóm lại, doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu tôi cần. Hôm làm việc với công ty Đại Thành mất cả buổi chiều để kiểm tra chất vấn xem có đảm bảo không, rồi họ cam kết.

Hồ sơ năng lực có nhiều điểm bất thường

Liên quan đến bộ hồ sơ năng lực của Công ty Đại Thành cung cấp cho huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, PV VietNamNet xác minh tại các cơ quan chính quyền tỉnh Lào Cai (nơi Công ty Đại Thành đăng ký doanh nghiệp) để làm rõ một số điểm bất thường.

Cụ thể, có 3 văn bản quan trọng được xác minh rút ra từ bộ hồ sơ của Công ty Đại Thành do Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên cung cấp gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi số 23/005/2023/ĐKCN ký ngày 26/7/2023 và Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh số 218/QĐ-UBND ngày 1/8/2023 (đều do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cấp); Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 75/GXN-UBND ngày 6/6/2023 do UBND TP Lào Cai ban hành.

Người dân phản ánh bò giống họ nhận được gầy gò, ốm yếu.

Tuy nhiên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai và UBND TP Lào Cai đều khẳng định không cấp cho Công ty Đại Thành những văn bản nêu trên.

Ông Phạm Bá Uyên, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai thông tin: "Trong năm 2023 Chi cục Chăn nuôi và Thú y không nhận được văn bản, đơn đề nghị và không cấp hai thủ tục hành chính gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi và Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật cho Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Đại Thành có địa chỉ tại số nhà 359, đường Điện Biên, tổ 14, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai".

UBND TP Lào Cai khẳng định không cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho công ty Đại Thành.

Còn ông Phạm Đăng Khoa, Chủ tịch UBND TP Lào Cai khẳng định: TP không ban hành văn bản nêu trên. Đồng thời cho biết, có một điểm dễ nhận biết về dấu hiệu giả mạo đối với văn bản trên là việc người ký mang tên ông Nguyễn Trường Giang (Phó Chủ tịch UBND TP) vào ngày 6/6/2023. Thực tế, ông Nguyễn Trường Giang có quyết định chuyển công tác khỏi UBND TP Lào Cai từ 1/6/2023 nên không thể ký văn bản nêu trên được.

Ngoài ra, địa chỉ trang trại của Công ty Đại Thành cung cấp trong hồ sơ năng lực gửi UBND huyện Điện Biên là tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, khi PV có mặt tại xã Gia Phú thì ông Phạm Minh Bắc, Chủ tịch xã khẳng định nhiều năm nay xã không có trang trại nào của Công ty Đại Thành.