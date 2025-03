Hương Ly được cầu hôn

Hương Ly khoe được bạn trai đeo nhẫn vào ngón áp út, song chưa chia sẻ về danh tính nửa kia.

Ngày 1/3, Hương Ly cho biết được bạn trai cầu hôn trước khung cảnh lãng mạn của núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Á hậu bày tỏ: "Bắt đầu một chương mới. Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé".

Hương Ly đăng loạt ảnh khoe dáng với xẻ sâu gợi cảm, trên ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương lớn. Cô đứng nép người vào bạn trai. Dưới phần bình luận, các đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến đôi uyên ương.

Hiện tại, Hương Ly chưa công khai danh tính bạn trai. Cô cũng giữ kín chuyện có người yêu trước đó.

Hương Ly được bạn trai cầu hôn ở Nhật Bản. Ảnh: Fb Hương Ly.

Trước đó, cô thường xuyên xuất hiện bên Valentin Trần - chủ tịch của Miss Universe Vietnam, làm rộ tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên Hương Ly đã lên tiếng phủ nhận. Cụ thể, dưới bình luận có nội dung: "Chị có cặp với Mr. V không chị? Yes or No", Hương Ly trả lời: "Không em ơi. Nếu có thì vào bài này làm gì. Vừa là sếp vừa là bạn chị".

Nguyễn Thị Hương Ly, sinh năm 1995, đến từ Gia Lai. Cô được biết đến sau khi giành quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Sau đó, cô chuyển hướng beauty queen, 3 lần chinh phục Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng trượt top 3. Đến năm 2023, khi cuộc thi đổi chủ, cô tiếp tục ghi danh và cán đích vị trí Á hậu 1.

So với thời mới làm người mẫu, ngoại hình của Hương Ly có nhiều thay đổi. Cô được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc, phong cách thời trang đa dạng và sang trọng hơn. Trên sàn diễn, Hương Ly thể hiện tốt kỹ năng catwalk, tạo dáng.