Hưng Yên tạm hoãn cho 31.000 công dân nam thực hiện nghĩa vụ CAND

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã quyết định miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 với hơn 31.000 công dân nam.

Buổi sơ khám tuyển các thanh niên tại Công an xã Bắc Đông Hưng cuối tháng 10/2025. Ảnh: CA xã Bắc Đông Hưng

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 đối với các công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ trên địa bàn.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2028 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2025/TT-BQP ngày 3/7/2025; theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tại tờ trình số 2623/TTr-BCH ngày 4/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc quyết định miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 đối với 31.580 công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó, miễn 23 công dân, tạm hoãn 31.557 công dân.

Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Yên Mỹ (30 xã, phường) có 2 công dân được miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 19.615 công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Hưng Hà (34 xã, phường) có 2 công dân diện miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 10.162 công dân diện tạm hoãn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Trà Lý (40 xã, phường) có 19 công dân được miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 1.780 công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.