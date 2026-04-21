Huế áp lệnh cấm xe tải từ 3,5 tấn

  • Thứ ba, 21/4/2026 08:43 (GMT+7)
Từ ngày 30/4, TP. Huế sẽ chính thức áp dụng lệnh cấm xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm và nội đô trong giờ cao điểm.

Ngày 20/4, Sở Xây dựng TP. Huế ban hành văn bản cấm xe tải từ 3,5 tấn lưu thông vào khu vực trung tâm, nội đô thành phố vào các giờ cao điểm.

Biện pháp này được thực hiện theo kết luận của ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, tại cuộc họp phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố.

Xe tải từ 3,5 tấn trở lên sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực trung tâm và nội đô (địa bàn hai quận cũ Phú Xuân và Thuận Hóa) vào khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6h đến 8h và buổi chiều từ 16h30 đến 18h30 hàng ngày.

Thành phố sẽ tiến hành cắm biển báo cấm tại nhiều vị trí quan trọng gồm đường Lý Thái Tổ (Km 819+830 Quốc lộ 1), nút giao Quốc lộ 1 với cầu vượt Thủy Dương, các nút giao với đường tỉnh 28 và đường tỉnh 10A, đường Nguyễn Gia Thiều, nút giao Tăng Bạt Hổ với Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng với đường Kim Long - Bùi Thị Xuân, cùng nhiều nút giao khác.

Trong thời gian bị cấm, các xe tải phải di chuyển theo tuyến vành đai thay thế, gồm: Quốc lộ 1 - cầu vượt Thủy Dương - đường tỉnh 28 - đường tỉnh 10A - cầu Chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - Tăng Bạt Hổ - Quốc lộ 1 (đoạn giao đường Lê Duẩn) và ngược lại.

Sở Xây dựng TP. Huế cho biết sẽ hoàn tất việc lắp đặt biển báo trước ngày 29/4. Quy định cấm chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 30/4.

