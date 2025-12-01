HTM Homes mang thiết bị bếp Franke vào Metropole Thủ Thiêm

HTM Homes cung cấp hệ thống thiết bị bếp Franke cho Metropole Thủ Thiêm, dự án căn hộ đã hoàn thiện tại khu trung tâm mới Thủ Thiêm.

Việc tích hợp trọn bộ thiết bị bếp châu Âu vào từng căn hộ tại Metropole Thủ Thiêm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thiện quốc tế của dự án, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về thẩm mỹ và công năng cho nhóm cư dân có yêu cầu cao về không gian sống.

Metropole Thủ Thiêm - dự án hạng sang tạo dấu ấn thị trường

Tọa lạc tại khu chức năng số 1 của đô thị Thủ Thiêm, Metropole Thủ Thiêm hưởng lợi từ vị thế trung tâm mới của TP.HCM, nơi tập trung nhiều hoạt động kinh tế, thương mại và giải trí. Với quy mô lớn và hệ thống tiện ích, kiến trúc theo tiêu chuẩn quốc tế, dự án mang đến không gian sống chất lượng cao.

Toàn cảnh dự án Metropole Thủ Thiêm.

Trong các dự án dành cho tầng lớp cư dân “tinh hoa”, căn bếp trở thành nơi thể hiện rõ sự đầu tư và phong cách của chủ nhân. Khách hàng thượng lưu đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe khi thiết kế phải tinh tế, vận hành chuẩn quốc tế, đồng thời sử dụng thiết bị bếp bền vững và an toàn.

Hình ảnh thực tế các thiết bị bếp Franke tại Metropole Thủ Thiêm. Ảnh: CR Concept.

Những tiêu chí này tạo tiền đề để chủ đầu tư lựa chọn đối tác có thương hiệu toàn cầu trong giai đoạn hoàn thiện. Bộ thiết bị bếp cao cấp Franke do HTM Homes cung cấp được đánh giá phù hợp tiêu chuẩn dự án, đáp ứng kỳ vọng của cư dân Metropole Thủ Thiêm.

Đại diện HTM Homes cho biết: “ Metropole Thủ Thiêm là dự án biểu tượng của Thủ Thiêm, vì vậy từng chi tiết trong căn hộ đều phải đạt chuẩn quốc tế. Chúng tôi tự hào mang giải pháp thiết bị bếp cao cấp Franke - thương hiệu hơn có lịch sử hơn 110 năm đến với cộng đồng cư dân tinh hoa tại đây”.

Franke - thương hiệu thiết bị bếp cao cấp hơn 110 năm từ Thụy Sĩ

Ra đời từ năm 1911 tại Thụy Sĩ, Franke là thương hiệu thiết bị bếp châu Âu hàng đầu, hiện diện tại hơn 70 quốc gia toàn thế giới. Hãng nổi tiếng với triết lý thiết kế kết hợp giữa thẩm mỹ - công nghệ - độ bền vượt chuẩn, mang lại trải nghiệm nấu nướng tối ưu cho người dùng cao cấp.

Thiết bị bếp vòi, chậu, máy rửa chén của Franke được HTM Homes cung cấp tại Metropole Thủ Thiêm.

Franke tạo dấu ấn nhờ thiết kế sang trọng, phù hợp phong cách tinh tế của nhóm khách hàng cao cấp. Sản phẩm được trang bị công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hiệu suất sử dụng, đảm bảo vận hành mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng. Hệ sinh thái thiết bị bếp all-in gồm bếp, hút mùi, chậu rửa, vòi và máy rửa chén được phát triển đồng bộ, giúp không gian bếp vận hành trơn tru và liền mạch.

Bên cạnh đó, ngôn ngữ thiết kế tối giản của Franke dễ dàng hòa hợp kiến trúc hiện đại của Metropole Thủ Thiêm. Chất lượng đã được kiểm chứng tại nhiều dự án hạng sang quốc tế giúp Franke trở thành lựa chọn phù hợp cho không gian bếp của Metropole Thủ Thiêm, nơi tiêu chuẩn hoàn thiện được đặt ở mức cao nhất.

HTM Homes - đơn vị kiến tạo không gian bếp chuẩn quốc tế

Là đơn vị phân phối độc quyền Franke tại Việt Nam, HTM Homes xác định thế mạnh của doanh nghiệp nằm ở khả năng am hiểu thiết bị bếp châu Âu và tiêu chuẩn kỹ thuật của các dòng sản phẩm cao cấp. Việc đồng hành Franke giúp HTM Homes xây dựng lợi thế rõ rệt trong thị trường nội thất bếp hướng đến phân khúc cao cấp.

Tập kết và phân phối thiết bị bếp Franke cho từng căn hộ tại Metropole Thủ Thiêm.

Hệ thống phân phối, kho vận và bảo hành của HTM Homes được xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng tiến độ và kiểm soát chất lượng trong quá trình cung ứng cho dự án lớn. Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo theo quy chuẩn Franke toàn cầu, giúp công tác lắp đặt đạt độ chính xác và duy trì hiệu năng thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Kinh nghiệm đã tích lũy từ nhiều dự án trước đó hỗ trợ đơn vị quản lý quy trình từ tư vấn, cung cấp đến bàn giao.

HTM Homes lắp đặt các thiết bị bếp Franke tại Metropole Thủ Thiêm.

Tại Metropole Thủ Thiêm, HTM Homes chịu trách nhiệm cung cấp và lắp đặt toàn bộ thiết bị bếp Franke cho từng căn hộ, gồm bếp nấu, máy hút mùi, chậu và vòi rửa, lò nướng, máy rửa chén cùng các hạng mục liên quan. Giải pháp được triển khai theo tiêu chuẩn đồng bộ để phù hợp kiến trúc chung của dự án, đáp ứng yêu cầu về công năng, an toàn và độ bền trong sử dụng.

Sự hiện diện của HTM Homes tại Metropole Thủ Thiêm phản ánh định hướng của doanh nghiệp trong việc tham gia vào dự án bất động sản cao cấp. Đây được xem là bước tiến để HTM Homes duy trì sự hiện diện tại các dự án bất động sản cao cấp trong tương lai.