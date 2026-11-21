House of Diamond kết hợp trò chuyện chuyên sâu với hoạt động trải nghiệm, giúp khách hàng VPBank Diamond mở rộng kiến thức và xây dựng những kết nối giá trị.

Bên cạnh những đặc quyền tài chính và phong cách sống dành cho khách hàng ưu tiên, VPBank Diamond phát triển đa dạng các hoạt động phi tài chính với những chương trình thú vị. Nổi bật trong đó là chuỗi workshop House of Diamond, mang đến những trải nghiệm ý nghĩa và tạo không gian để khách hàng gặp gỡ, chia sẻ, mở rộng những kết nối chất lượng.

Trải nghiệm cao cấp làm nên dấu ấn House of Diamond

VPBank Diamond phát triển chuỗi workshop House of Diamond, là nơi khách hàng có thể gia tăng và vun đắp đời sống tinh thần thông qua các buổi trò chuyện chất lượng. Các chủ đề được thiết kế xoay quanh những mối quan tâm, từ tích lũy, quản lý và gìn giữ gia sản đến khám phá bản thân, chăm sóc đời sống tinh thần, qua đó mang đến kiến thức và trải nghiệm hữu ích, tạo cơ hội để khách hàng giao lưu, chia sẻ và xây dựng những kết nối giá trị.

House of Diamond mở ra không gian với nhiều hoạt động hấp dẫn để khách hàng khám phá và trải nghiệm. Ảnh: VPBank.

Các buổi talkshow có sự tham gia của những gương mặt uy tín đến từ nhiều lĩnh vực như host Trần Quốc Khánh, Shark Thái Vân Linh, CEO Bình Nam, MC Thùy Minh... Qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế, các diễn giả gợi mở nhiều góc nhìn độc đáo cho từng chủ đề, tạo không gian gần gũi để khách hàng cảm thấy thoải mái và chia sẻ câu chuyện, suy nghĩ và cảm nhận của mình.

Hành trình bắt đầu từ quản lý tài chính cá nhân rồi mở rộng đến trang bị kiến thức tài chính cho thế hệ kế cận, giúp các bậc phụ huynh có thêm kinh nghiệm để hình thành cho con thói quen chi tiêu có trách nhiệm. Cùng với đó là những chủ đề khám phá MBTI (phương pháp trắc nghiệm tính cách) giúp khách tham gia có dịp nhìn lại cách suy nghĩ, thêm thấu hiểu về thói quen và những lựa chọn của chính mình.

Gần nhất, workshop với chủ đề “Inner Wealth - vun đắp thân tâm, bồi đắp phồn vinh” mang đến không gian để khách hàng lắng nghe bản thân, chăm sóc đời sống tinh thần và khám phá những giá trị thịnh vượng từ bên trong.

Những chủ đề trao đổi tại VPBank House of Diamond thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khách hàng. Ảnh: VPBank.

Điểm nhấn của chương trình còn ở các hoạt động đậm dấu ấn cá nhân như trải nghiệm bộ sưu tập thời trang cao cấp của thương hiệu DMC, điều chế nước hoa hay pha chế matcha. Song hành niềm vui sáng tạo, trải nghiệm còn trở thành chất xúc tác cho các cuộc trò chuyện, chia sẻ và kết nối giữa những người có chung mối quan tâm.

“Buổi workshop House of Diamond mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, từ trò chuyện cùng chuyên gia, đến việc gặp gỡ những người bạn mới có cùng quan tâm về công việc và cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để tôi và con trải qua hoạt động workshop ý nghĩa”, khách hàng chia sẻ sau khi tham.

Tiếp nối giá trị cộng đồng sau mỗi chương trình

Những buổi trò chuyện tại House of Diamond giữa các khách hàng có thể mang lại giá trị thiết thực cho công việc và cuộc sống. Người điều hành doanh nghiệp có dịp học hỏi từ người từng giải quyết bài toán tương tự, trong khi người đang ấp ủ dự định mới có thêm ý kiến đa chiều trước khi triển khai. Qua đó, VPBank Diamond hướng tới những chuẩn mực sống cho khách hàng ưu tiên, gắn sự vững vàng về tài sản với đời sống tinh thần phong phú và mối quan hệ có ý nghĩa.

Những câu chuyện tại House of Diamond được bắt đầu tự nhiên từ điều gần gũi như một mùi hương yêu thích, thói quen thưởng trà hay câu chuyện nuôi dạy con, có thể giúp người vừa gặp mặt tìm thấy điểm chung và cởi mở chia sẻ kinh nghiệm.

Những hoạt động gần gũi có thể giúp khách tham gia mở rộng kết nối và xây dựng mối quan hệ chất lượng. Ảnh: VPBank.

Thực tế trên thế giới, việc xây dựng mạng lưới kết nối giữa khách hàng cũng được nhiều tổ chức trong lĩnh vực quản lý tài sản chú trọng. Tập đoàn tài chính và quản lý tài sản UBS của Thụy Sĩ phát triển các mạng lưới doanh nhân, tạo cơ hội để CEO và nhà sáng lập gặp gỡ những người cùng lĩnh vực, chuyên gia và đối tác tiềm năng. Trong khi đó, TIGER 21 kinh doanh theo mô hình cộng đồng để những người sở hữu tài sản rất lớn (UHNW) trao đổi kinh nghiệm về quản lý gia sản, gia đình và cuộc sống. Những cộng đồng này còn là nơi để các thành viên cùng nhau tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới.

Với VPBank Diamond, House of Diamond là bước khởi đầu để vun đắp một cộng đồng khách hàng cùng tinh thần học hỏi, đa dạng về chuyên môn và trải nghiệm sống. Những kết nối ban đầu ấy có thể mở ra các mối quan hệ được duy trì sau chương trình, giúp mỗi khách hàng có thêm người đồng hành với cùng chung mối quan tâm.

Đại diện VPBank Diamond cho biết: “Với House of Diamond, chúng tôi mong muốn kiến tạo không gian gắn kết các khách hàng cùng mang đến những góc nhìn hữu ích, đồng thời tiếp cận nguồn lực phù hợp cho các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và chăm lo cho gia đình. Qua việc học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau, mỗi khách hàng có thể đưa ra những lựa chọn hiệu quả, nắm bắt cơ hội phát triển và từng bước xây dựng sự thịnh vượng bền vững cho bản thân, gia đình và doanh nghiệp”.