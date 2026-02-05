Hot girl điền kinh gây sốt ở Địa ngục độc thân

Kim Min Ji là thí sinh có độ tăng trưởng trang cá nhân mạnh nhất Single's Inferno 5 (Địa ngục độc thân). Trang cá nhân của thí sinh này đã vượt 1 triệu theo dõi. Đây là thí sinh đầu tiên của Single's Inferno 5 đạt mốc theo dõi này. Kim Min Ji sinh năm 1996, tốt nghiệp trường Trung học Thể dục Chungbuk. Cô gây chú ý từ 2014 khi giành hạng nhất nội dung 400 m tại Giải điền kinh học sinh toàn quốc mùa xuân lần thứ 43. Năm 2018, cô tiếp tục chiến thắng tuyệt đối ở nội dung 400 m tại Đại hội Thể thao Quốc gia và Giải vô địch điền kinh đại học toàn quốc.

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thành tích thể thao ấn tượng, Kim Min Ji được mệnh danh “Karina của làng điền kinh” vì có nét giống thành viên aespa. Từ thể thao, cô lấn sân sang truyền hình, xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí như Goal Kicking Girls của SBS, Survival King của TV Chosun và Baseball Queen của Channel A.

Việc Kim Min Ji tham gia Địa ngục độc thân 5 lập tức thu hút sự chú ý. Chương trình vốn nổi tiếng vì mỗi mùa đều tạo ra những gương mặt mới được công chúng quan tâm và riêng sự xuất hiện của Kim Min Ji đã đủ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh.

Trong Địa ngục độc thân 5, Kim Min Ji xây dựng hình ảnh nữ tính nhưng quyết đoán, mạnh mẽ, cá tính. Điều đó giúp cô trở thành một trong những thí sinh gây bàn luận nhiều nhất mùa này. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô với Song Seung Il cùng tranh cãi gần đây xoay quanh cuộc đối thoại với Mina Sue Choi càng đẩy tên tuổi cô thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Ở tập mới đây, sau khi Mina Sue Choi chọn Song Seung Il để cùng tới đảo thiên đường, Kim Min Ji đã hẹn Hoa hậu Trái đất ra nói chuyện riêng. Trước đó, Song Seung Il có tuyến tình cảm và tìm hiểu Kim Min Ji. Cuộc nói chuyện đẩy mâu thuẫn giữa Kim Min Ji và Choi Mina bùng nổ. Phản ứng của khán giả nhanh chóng chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Cụ thể, trong quá trình nói chuyện, Kim Min Ji thẳng thắn góp ý với Choi Mina về việc hoa hậu này tìm hiểu quá nhiều thí sinh nam.

Kim Min Ji nói cô mong Mina sớm đưa ra quyết định và nhận xét dường như đối phương chưa hiểu rõ bản thân. Sau cuộc trò chuyện, Mina bật khóc vì bị tổn thương. Một số khán giả cho rằng cách nói chuyện của Kim Min Ji quá gay gắt. Tuy nhiên, nhiều người lại bênh vực cô, nhận định trong bối cảnh chương trình hẹn hò cạnh tranh, việc bày tỏ suy nghĩ trực tiếp là điều có thể hiểu được.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.